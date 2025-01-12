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Los Angeles yangınlarında pembe solüsyonlu önlem: Korku filmini andıran görüntüler ortaya çıktı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ocak 2025 14:53 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 15:17

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde 7 Ocak'ta başlayan ve bir türlü söndürülemeyen yangınlarla mücadele devam ediyor. Şiddetli rüzgarla yayılan alevlere gökyüzünden parlak pembe renkli yangın geciktiriciler sıkılarak önlem alınmaya başlandı. Şehir, korku filmini andıran görüntülere sahne oldu.

ABD'nin California​ eyaletindeki Los Angeles​ şehrindeki orman yangınları 5. gününde de devam ediyor. Şiddetli rüzgarların artırdığı alevler, itfaiye ekiplerinin, yerleşim bölgelerine havadan ve karadan ulaşımını zorlaştırıyor. Palisades'teki çalışmalarda, yangından etkilenen alanın ancak yüzde 11'i kontrol altına alınabildi.

ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi - 2. Resim

Yangının 5. gününde, itfaiye ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen, orman yangını​ Mandeville Kanyonu adlı bölgede bulunan evlere ulaştı. Bölgede yangına karadan ve havadan yapılan müdahalelerle alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi - 10. Resim

Anadolu Ajansı, yanan evlere helikopter ve uçaklarla müdahaleyi, karadan da itfaiye birliklerinin yangının diğer evlere sıçramasını engellemek için aldığı önlemleri görüntüledi.

Los Angeles yangınlarında pembe solüsyonlu önlem: Korku filmini andıran görüntüler ortaya çıktı - 3. Resim

PEMBE PARLAK ÖZEL BİR SOLÜSYON SIKILIYOR

Bölgede, yangına müdahalede çeşitli tip ve boyutlarda uçaklar kullanılıyor. Bunların en büyüklerinden olan BAe 146 tipi tanker uçaklarıyla, risk altındaki evlerin üstüne yanmayı geciktiren özel bir solüsyon dökülerek yangının ilerleme hızını kesmeye ve yerleşim alanlarına sıçramasını engellemeye çalışılıyor.

Los Angeles yangınlarında pembe solüsyonlu önlem: Korku filmini andıran görüntüler ortaya çıktı - 4. Resim

Sarp arazide süren mücadelede helikopterler büyük rol oynuyor. Karadan ulaşılamayan bölgelerde helikopterler, arka arkaya yaptıkları sortilerle yangını söndürerek geniş alanlara yayılmasının önüne geçiyor.

Los Angeles yangınlarında pembe solüsyonlu önlem: Korku filmini andıran görüntüler ortaya çıktı - 5. Resim

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 13 KİŞİ KAYIP

Resmi verilere göre, Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti ancak yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Los Angeles yangınlarında pembe solüsyonlu önlem: Korku filmini andıran görüntüler ortaya çıktı - 6. Resim

13 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, yangının ilerleyiş yönüne göre yeni tahliye kararları da çıkmaya devam ediyor.

Los Angeles yangınlarında pembe solüsyonlu önlem: Korku filmini andıran görüntüler ortaya çıktı - 7. Resim

Kent yetkilileri, şimdiye kadar 12 binden fazla binanın yangın nedeniyle hasar gördüğünü 57 bin yapının daha yangın riski altında olduğunu duyurdu.

Los Angeles yangınlarında pembe solüsyonlu önlem: Korku filmini andıran görüntüler ortaya çıktı - 8. Resim

Los Angeles yangınlarında pembe solüsyonlu önlem: Korku filmini andıran görüntüler ortaya çıktı - 9. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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