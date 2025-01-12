ABD'deki Los Angeles yangınındaki ihmaller zinciri: Fatura 2 isme kesilecek! Trump 'istifa' istedi

12 Ocak 2025 09:09 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:42

ABD'de Hollywood kabusu sürüyor. California eyaletindeki Los Angeles şehrinde yükselen alevler tarihin en kötü yangınına neden oldu. Orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçramasıyla 16 kişi hayatını kaybetti. 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump ise Joe Biden yönetimini suçladı. Yangının faturası ise Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ile Demokrat California Valisi Gavin Newsom'a kesildi. İki isim ihmalle suçlanıyor.

ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangınlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı ve günlerdir söndürülemiyor. Yangınlarda can kaybı ise her geçen gün artıyor. Son olarak acı bilanço 16'ya yükseldi. 13 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti fakat kayıpların yangınlarla bir alakası olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Eaton'daki yangında şimdiye kadar 37 bin dönümden fazla alan küle döndü. 12 binden fazla yapı ise hasar gördü ya da kullanılamaz hale geldi.

LOS ANGELES BELEDİYE BAŞKANI HEDEFTE

ABD halkı, yangınların günlerce söndürülememesi ve yönetimin çaresizliği karşısında öfke doldu. Yangınlardaki ihmaller, yangın​ musluklarında su bulunamaması, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın Gana'ya gitmesi ve geri dönmemesi, Bass'ın yangınlardan önce itfaiye teşkilatı için ayrılan bütçede kesintiye gitmesi gibi konular tartışmalara neden oldu. Gana'dan dönen Bass'a, havaalanında gazetecilerin "Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?" sorusu ise cevapsız kaldı.

TRUMP CALIFORNIA VALİSİNİN İSTİFASINI İSTEDİ

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ise Los Angeles'taki yangınların mevcut başkan Joe Biden ve California Valisi Newsom'un kötü yönetimi yüzünden çıktığını öne sürdü. Trump, müdahale için yeterli su kaynağı bulunmadığını iddia ederken Newsom'un da istifasını istedi.

Newsom ise "İnsanlar evlerini, sevdiklerini ve yaşamlarını kaybediyor. Trump hala siyaset peşinde" ifadesini kullandı. Oval Ofis'te federal ve eyalet yetkilileri tarafından yangınla ilgili bilgilendirilen Biden, yangın felaketinde can kaybı sayısının artmasını beklediğini söyledi.

Los Angeles yangınında küresel ısınma kaynaklı kuraklığın kritik rol oynadığı belirtilirken Trump'ın iklim değişikliğini kabul etmeyen tavrı da eleştiri konusu oluyor.

'KURTARMA ARAÇLARI ZENGİNLER İÇİN ÇALIŞTI' İDDİASI

Amerikan medyasına yansıyan iddialardan biri de itfaiyeye ait kurtarma araçlarının zenginlerin lüks konutlarının bulunduğu bölgelere yönlendirildiği. Yangından etkilenen bazı bölgelerde ise hiçbir kurtarma çalışmasının yapılmadığı öne sürüldü.

Diğer taraftan lüks konutları küle dönen zenginler de söndürme çalışmalarının yetersizliğinden şikayet ediyor.

Öte yandan Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, departmanın 2010 yılından bu yana aldığı çağrı sayısında yüzde 55'lik bir artış olduğunu açıkladı. Amerikalı yetkili buna rağmen itfaiyeci sayısının azaldığını vurguladı.

GENİŞ ÇAPLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Yangınlar nedeniyle 180 binden fazla kişi tahliye edilirken, bölgede yüzlerce okul kapatıldı ve kentte geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor.

Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan binlerce itfaiyeci katılsa da güçlü rüzgar​ ve yüksek sıcaklık müdahaleyi zorlaştırıyor. 150 km2 alan tahrip olurken tarihi yangının oluşturduğu yıkımın genişliğinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

ABD YANGININDA İHMALLER ZİNCİRİ

Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangınları kısa sürede milyon dolarlık malikanelerin bulunduğu yerleşim yerlerine sıçradı. California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, beş bölgeden üçünde kontrol sağlandı veya sağlanmak üzere.

Halk, yangınların kontrol altına alınamamasıyla ilgili suçlu ararken California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles'ın kamu hizmetlerinin neden yetersiz kaldığına dair 'tam bağımsız soruşturma' emri verdi. Yangın musluklarından niye su akmadığı en büyük tartışma konularından biri olmuştu.

İtfaiye yetkilileri, şiddetli rüzgarla yayılan yangınların önünde hiçbir itfaiyenin duramayacağını iddia ediyor. Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, finansman kesintileri nedeniyle personel sayısının ve kaynakların yetersiz kaldığını belirtti.

CALIFORNIA TARİHİNİN EN KÖTÜSÜ

Uzmanlar yangınların sebebi olarak iklim krizine de işaret ediyor. Bilim insanlarına göre, küresel ısınma, 1970'lerden bu yana eyaletteki orman yangınlarında yüzde 172'lik bir artışa neden oldu ve bu artışın önümüzdeki on yıllarda daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Kuraklık ve artan rüzgâr hızına işaret eden Colorado Üniversitesi yangın bilimcisi Jennifer Balch, kış yangınlarının çok daha yıkıcı olduğunu çünkü çok daha hızlı gerçekleştiğini ifade etti.

AccuWeather şirketi son yangınlardan kaynaklanan zararın 57 milyar dolara (yaklaşık 2 trilyon Türk Lirası) ulaşabileceğini tahmin ederken, şirketin baş meteoroloğu Jonathan Porter, yanan yapı sayısı ve ekonomik kayba bağlı olarak bunun California tarihinin en kötü orman yangını olabileceğini belirtti.