Devir teslim töreninden önce Joe Biden'dan çarpıcı açıklamalar: Donald Trump'ı yenebilirdim

09 Ocak 2025 11:18 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:33

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a görevi devretmeden önce verdiği bir röportajla dikkat çekti. '0 Ocak'ta başkanlık koltuğundan inecek olan Biden, açıklamalarında Trump'ı yenerek yeniden seçilebileceğini düşündüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta Donald Trump'a görevini teslim edecek. Başkanlık koltuğunda son günlerini geçiren Biden, USA Today'a verdiği bir röportajla dikkat çekti. Başkanlık görevi süresince sağlığına dair birçok iddianın ortaya atıldığı Biden, ''Şimdilik her şey yolunda ama 86 yaşıma geldiğimde ne olacağımı kim bilebilir?" dedi.

''TRUMP'I YENEBİLİRDİM''

Biden, eğer seçim yarışından çekilmemiş olsaydı, 'anketlere dayanarak' seçimi kazanabileceğine inandığını söyledi. Fakat Biden, 4 yıllık bir dönem için yeterli güce sahip olup olmayacağından emin olmadığını da sözlerine ekledi.

''BIDEN SEÇİMDEN DAHA ERKEN ÇEKİLMELİYDİ''

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a yenilmesinin ardından Demokrat Parti'nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi gibi üst düzey üyeleri, Biden yarıştan daha erken çekilmiş olsaydı Demokratların seçimde daha iyi performans gösterebileceğini söyledi.

ABD Başkanı, Donald Trump'ın muhalifleri için önleyici aflar çıkarmayı düşündüğünü de ifade etti. Bu isimlerin arasında eski Cumhuriyetçi kongre üyesi Liz Cheney ve eski üst düzey sağlık yetkilisi Dr. Anthony Fauci de yer alıyor.

Öte yandan 21 Temmuz'da seçim yarışından ayrıldığını duyuran Biden, o dönemden bu yana da bir basın toplantısı düzenlemedi.