Donald Trump'tan İsrail Başbakanı Netanyahu için küfürlü paylaşım!

09 Ocak 2025 09:12 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:27

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump, sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla dikkat çekti. Trump'ın paylaşımındaki videoda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya küfrediliyordu. Trump, buna rağmen o videoyu kendi sayfasında yayımladı.

ABD​'de 20 Ocak'ta Joe Biden​'dan başkanlık koltuğunu devralacak olan Donald Trump, şimdiden yeni yönetim için sinyaller verirken sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Trump​, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​ hakkında bir gönderi yayımladı.

Trump'ın paylaştığı videoda, ünlü ABD'li ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Netanyahu hakkında konuşuyor ve onun ne kadar takıntılı biri olduğundan bahsediyordu. Sachs, Washington'ın dış politikaları ve Orta Doğu'daki müdahalelerini eleştirirken Netanyahu için küfür için küfür de kullanıyor.

NETANYAHU'YA KÜFÜR

Videoda Sachs, şu sözler sarf ediyor:

''Netanyahu 1995'ten itibaren, Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun bu gruplara destek veren hükümetleri devirmek olduğuna dair bir teori geliştirdi. Bunlar Irak, Suriye ve İran'dı. Takıntılı biri. Ve hâlâ bizi İran'la savaşa sokmaya çalışıyor. Netanyahu bizi bitmek bilmeyen savaşlara sürükledi ve ABD siyasetindeki gücüyle istediğini elde etti. O derin karanlık bir o... çocuğu.''