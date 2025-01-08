Trump göz koyduğu topraklar için 'asker kullanabiliriz' imasında bulundu! Kanada'yı ise harita ile ABD'ye kattı

08 Ocak 2025 09:59 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:02

Donald Trump, farklı bölgelerden toprak isteğinden vazgeçmedi. Panama Kanalı ve Grönland ısrarını sürdüren ABD'nin yeni başkanı, gerekirse asker kullanabileceğinin imasında bulundu. Kanada'nın ise 51. eyalet olmasını isteyen Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'da Kanada'yı ABD'nin parçası olduğunu gösteren bir harita paylaştı. Panama'dan ise Trump'a sert bir karşılık geldi.

ABD​'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump, henüz koltuğa oturmadan yapacaklarına ve isteklerine dair sinyalleri verdi. Bir süredir Panama Kanalı, Grönland ve Kanada​'ya dair istekleriyle gündemden düşmeyen yeni başkan, bu Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya Trump​, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." cevabını verdi.

Panama Kanalı'nın, ABD ordusu için inşa edildiğini ancak kanalın bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." dedi.

'KANADA'NIN 51. EYALET OLMASI' İSTEĞİ

Kanada'da pek çok kişinin ABD'nin 51. eyalet olmasını istediğini dile getiren Trump, '' ABD ile birleşmek, tarifeleri ortadan kaldıracak, vergileri düşürecek ve Rusya ve Çin tehditlerine karşı güvenliği sağlayacak. Birlikte büyük bir ulus oluşturacağız.'' sözleriyle dikkatleri üzerine çekmesinin ardından Kanada'nın ABD'nin parçası olduğu harita paylaştı.

Kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan paylaşım yapan Trump'ın paylaştığı haritada, Kanada ve ABD tek bir ülke olarak görülüyor.

PANAMA'DAN TRUMP'A SERT CEVAP!

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha, basına yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'nın ülkesinin tam egemenlik mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih." ifadesini kullandı. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'nun sözlerini hatırlatan Acha, "Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir." dedi.

Acha, Trump'ın göreve başlamasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi, olağan ve ilgili kanallar aracılığıyla sağlanacağını belirtti.

Panama Dışişleri Bakanı Acha, Panama Kanalı'nın "pazarlık edilmemesi koşuluyla" ülkesinin diyaloğa her zaman açık olduğunu yineleyerek, "Kanalımız, insanlığa ve ticarete hizmet etme misyonuna sahiptir, bu, Panamalıların dünyaya sunduğu en büyük değerlerden biridir. Ayrıca, uluslararası topluma, herhangi bir çatışmaya taraf olmayacağımızın veya aktif bir şekilde dahil olmayacağımızın garantisini veririz." değerlendirmesinde bulundu.