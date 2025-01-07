Kanada'ya göz koyan Donald Trump'tan Justin Trudeau'nun istifasının ardından dikkat çeken sözler

07 Ocak 2025 08:54 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:14

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifa edeceğini açıklamasının ardından ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kanada'ya göz koyan Trump, bir kez daha ABD'nin 51. eyaleti olması isteğini dile getirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, ülke içi siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının farkında olduğunu" söyledi. Bu yüzden Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı. Trudeau'nun bu sözlerinin ardından ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

''KANADALILAR DA ABD'NİN 51. EYALETİ OLMASINI İSTİYOR''

Justin Trudeau'ya daha önce de Kanada'nın, ABD'ye bağlanmasını istediğini dile getiren Trump, ''Kanada'da pek çok kişi ABD'nin 51. eyaleti olmasını destekliyor. Justin Tredeau, Kanada'nın ABD'ye dayalı ticarete bağımlı olduğunu bilerek istifa etti. ABD ile birleşmek, tarifeleri ortadan kaldıracak, vergileri düşürecek ve Rusya ve Çin tehditlerine karşı güvenliği sağlayacak. Birlikte büyük bir ulus oluşturacağız.'' dedi.

TRUMP VE TRUDEAU GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftalarda, Mar-a-Lago malikanesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelen Trump, sınır ve ticaret konularını görüşmüştü.

Fox News'in haberine göre Trump, Kanada'nın 'sınır ve ticaret açığı sorunlarını çözmemesi durumunda' başkanlık görevini devraldığında, Kanada'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti. Trudeau, bu gümrük vergisinin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini hatta 'öldüreceğini' söylemesi üzerine ise Trump'ın "Yani ülkeniz ABD'den 100 milyar dolar aşırmadan yaşayamaz mı?" dediği ve asıl söylemek istediğini ifade ettiği, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini söylediği belirtildi. Trump, Trudeau'ya ise bu eyaletin valisi olabileceğini aktarmıştı.