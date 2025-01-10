ABD'deki Los Angeles yangınında can kaybı arttı! Bir kişi gözaltına alındı, silahlı muhafızlar sokağa iniyor

10 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:32

ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangın söndürülemedi. 'Hollywood kabusu' olarak nitelendirilen yangınlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Kundakçı olduğu iddia edilen bir kişi ise gözaltına alındı. Dünyaca ünlü yıldızların lüks malikanelerinin de küle döndüğü yangın felaketinin boyutu uydu fotoğraflarıyla gözler önüne serildi.

ABD'nin California​ eyaletindeki Los Angeles​ şehri şiddetli rüzgarlarla büyüyen orman yangınlarıyla cehenneme dönüştü. Yangınlar nedeniyle şimdiye kadar en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, can kaybının artabileceğini ifade etti. Los Angeles'ın Batı Tepeleri'nde perşembe öğleden sonra çıkan Kenneth Yangını ile ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Polis, kundaklama soruşturması başlattığını ve bölgenin bir suç mahalli olarak ele alındığını bildirdi. Yangının henüz neden ve nasıl çıktığı netliğe kavuşmasa da polis, 'suç olarak araştırıldığını' belirtti.

MİLYON DOLARLIK EVLER KULLANILAMAZ HALDE

Şehrin farklı noktalarında çıkan orman yangınları Hollywood tepelerini aştı. Dünyaca ünlü yıldızların lüks malikaneleri küle döndü. Pasific Palisades bölgesinde hasar oldukça büyük. Milyonlarca dolarlık evlerden oluşan bölgede bini aşkın yapı artık kullanılamaz halde.

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Eaton bölgesindeki yangının yaklaşık 14 bin dönüm alana yayıldığını, şu ana kadar kontrol altına alınma oranının sıfır olduğunu söyledi. Marrone, "Şu ana kadar yangında 5 binden fazla yapının hasar gördüğünü veya tamamen kullanılamaz hale geldiğini teyit edebiliriz." dedi.

MUHAFIZLAR SİLAHLI OLARAK SOKAĞA İNECEK

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna da Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlar için California Ulusal Muhafızlarından yardım istediklerini belirterek, silahlı olarak bu geceden itibaren sahaya inecekleri, trafik kontrolü ve kritik altyapı konusunda yardımcı olacakları bilgisini paylaştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Luna, ayrıca Palisades ve Eaton ile etrafındaki belirli bölgelerde, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını ifade etti.

Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo da toplantıda, şu anda tahliye emri altındaki sakinlerin yetkililerden bilgi gelinceye kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini söyledi.

Gordo, "İnsanların bu bölgelere geri dönmeye başladığını görüyoruz. Onlara mesajımız şu, tahliye emirlerinin kaldırıldığını resmi olarak duyana kadar bu bölgelerden uzak durun." dedi.

Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.

FELAKETİN BOYUTU UYDU FOTOĞRAFLARINDA

Amerikan teknoloji şirketi Maxar alevlerin bölgeyi nasıl sardığına ilişkin çarpıcı fotoğraflar paylaştı.

Alevlere teslim olan bölgeleri gösteren kareler, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını kanıtlar nitelikte.

Aynı bölgenin yangın anında uydudan çekilen fotoğrafında tüm yerleşimin kül olduğu görülüyor.