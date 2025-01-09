Hollywood kabusunun önü alınamıyor! ABD orman yangınlarında ölü sayısı artıyor

09 Ocak 2025 09:33 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:52

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şimdiye kadar binlerce dönüm küle döndü. Hollywood bölgesi Los Angeles'ta ünlüler ve siyasiler de dahil binlerce insan evini terk etmek zorunda kaldı. Yanfın güçlü rüzgarlar nedeniyle güneye doğru ilerliyor.

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ABD'nin California​ eyaletinde bulunan Los Angeles'taki orman yangınlarının önü alınamadı. Lüks yerleşim bölgesi olan Pacific Palisades bölgesinde başlayan yangında 5 bin dönüm küle döndü. Eaton yangınında ise şimdiye kadar 2 bin 227 dönüm yandı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangın hızla bölgeye yayılırken en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

80 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, orman yangınları nedeniyle 80 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu ve yangınların en az 28 bin yapıyı tehdit ettiğini açıkladı. Yangınlarda, şu ana kadar bin 100’den fazla yapı hasar gördü.

Kuru hava şartları ve güçlü rüzgarların etkisiyle çıkan yangınlar, felaket bölgelerinin dışında da kaosa neden oldu. Yangın nedeniyle bu sabah bölgede yaklaşık 300 bin kullanıcıya elektrik verilemedi. Yangın nedeniyle ayrıca Los Angeles’ın bazı bölgelerinde hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştı.

Yetkililer yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kalp ya da akciğer hastalığı olan bireylere tedbir alma ve aktivite düzeylerini düşük tutma çağrısı yaptı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Los Angeles’ta devam eden orman yangınları nedeniyle bugün birçok bölgede eğitime ara verildi. Eğitime ara verilmesine ilişkin kararlardan 80 okul bölgesinden en az 19’u etkilendi.

ÜNLÜLER VE SİYASİLER DE EVİNİ TERK ETTİ

Yerel basın, "Hollywood kabusu" ifadeleriyle tanımlanan yangında çok sayıda ünlü ismin yaşadığı yer için tahliye emri verilirken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Los Angeles’taki evinin de tahliye emri verilen bölgede yer aldığı duyuruldu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Sözcüsü Ernesto Apreza, sosyal medyada yayınladığı açıklamada, “ABD Başkan Yardımcısının yaşadığı mahalle için tahliye emri verildi. O sırada evde kimse bulunmuyordu” dedi.

Apreza ayrıca, “Başkan Yardımcısı ve Başkan, yangınlara ilişkin durumu yakından takip ediyor. Eyalet yetkilileri ve yerel yetkililer ile iletişim halindeler ve bu korkunç felakete müdahale ve toparlanma sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü federal yardımı tedarik etme teklifinde bulundular” dedi.

BEYAZ SARAY YANGINLAR İÇİN DEVREDE

ABD Başkanı Joe Biden, yangından etkilenen bölgelerdeki sakinlere dikkatli olma ve yerel yetkililerin uyarılarını dikkate alma çağrısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, yangın hakkında sık sık bilgilendirilirken, eyalet ve yerel yetkililere federal yardım teklif etti. Biden, "Yönetimim, müdahaleyi desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacak" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yangınla mücadele çerçevesinde federal kaynak sağlanacağını belirtti.

Yangın söndürme çalışmaları bin 400'den fazla itfaiyeciyle devam ediyor.