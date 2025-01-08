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ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ocak 2025 16:19 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:38

ABD'nin California eyaletindeki lüks yerleşkelerin olduğu Pasific Palisades bölgesindeki orman yangını şimdiye kadar 2 bin 921 dönümlük alanı küle çevirdi. Los Angeles'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. En az 30 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında ünlü isimler de var.

ABD'nin California​ eyaletine bağlı Los Angeles​'taki Pacific Palisades bölgesinde başlayan, evlere, iş yerlerine, araçlara sıçrayan orman yangıyla mücadele devam ediyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'na (CAL FIRE) göre alevler şu ana kadar 2 bin 921 dönümlük alanı küle çevirdi. 

ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi - 1. Resim

Alevler çok sayıda Hollywood filminin çekildiği ünlü Palisades Charter Lisesi ve yakınındaki ilkokula da sıçradı. Bazı okullarda eğitime ara verildi. California Valisi Gavin Newsom düzenlediği basın toplantısında, "Birkaç değil, birçok yapı çoktan yıkıldı ve yangın hala büyüyor" ifadelerini kullandı. Vali Newsom, Los Angeles'ta OHAL ilan etti.

ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi - 2. Resim

Los Angeles İtfaiye Departmanı, birkaç kişinin yaralandığını, 1 itfaiyecinin ciddi bir kafa travması geçirerek hastaneye kaldırıldığını aktardı.

ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi - 3. Resim

Los Angeles County'de şu ana kadar 220 bin ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, 13 binden fazla yapının risk altında olduğu öğrenildi.

ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi - 4. Resim

BİRÇOK OYUNCU DA TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye emri verilen 30 bin kişi arasında oyuncu Eugene Levy ve James Woods da yer aldı. James Woods sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize ulaşan tüm harika insanlara, bu kadar ilgili olduğunuz için teşekkür ederiz. Sadece tahliyeyi başarıyla gerçekleştirebildiğimizi bildirmek istedim. Şu anda evimizin ayakta olup olmadığını bilmiyorum ama ne yazık ki küçük sokağımızdaki evler ayakta değil" ifadelerini kullandı.

ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi - 5. Resim

Levy ise tahliye sırasında trafikte kaldığında yoğun duman gördüğünü söyledi.

ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi - 6. Resim

İKİ YANGIN DAHA ÇIKTI

Pacific Palisades yangınından kısa süre sonra Los Angeles County'de iki yangın daha çıktı. San Fernando'nun kuzeyindeki Hurst yangını 500 dönüme yayılırken, 44 binden fazla kişi için tahliye emri verildi, 40 bin yapının risk altında olduğu belirtildi.

ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi - 7. Resim

Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Altadena'daki Eaton yangını ise bin dönümlük alanı kapladı.

ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi - 8. Resim

19 bin kişi tahliye edilirken, 8 bin 200 yapının risk altında olduğu aktarıldı.

ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi - 9. Resim

BEYAZ SARAY YANGINLAR İÇİN DEVREDE

ABD Başkanı Joe Biden, yangından etkilenen bölgelerdeki sakinlere dikkatli olma ve yerel yetkililerin uyarılarını dikkate alma çağrısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, yangın hakkında sık sık bilgilendirilirken, eyalet ve yerel yetkililere federal yardım teklif etti. Biden, "Yönetimim, müdahaleyi desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacak" dedi.

ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi - 10. Resim

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yangınla mücadele çerçevesinde federal kaynak sağlanacağını belirtti.

ABD cehennemi yaşıyor! Orman yangını kontrol altına alınamıyor: Ünlüler de dahil binlerce kişi tahliye edildi - 11. Resim

Yangın söndürme çalışmaları bin 400'den fazla itfaiyeciyle devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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