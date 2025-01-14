Los Angeles yangını neden çıktı? Sebebi 'yeniden alevlenme' olabilir

14 Ocak 2025 09:36 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:07

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde çıkan yangının nedeni araştırılırken elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison'a dava açıldı. Yangınlardan birinin elektrik dağıtım şirketinin ekipmanları nedeniyle başladığı öne sürüldü. 7 Ocak'tan beri söndürülemeyen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği yangınların sebebi için başka iddialar da var.

Los Angeles yangınlarında acı bilanço ağırlaşıyor! Trump 'Her yerde ölüm var' diyerek isyan etti

Los Angeles yangınlarında acı bilanço ağırlaşıyor! Trump 'Her yerde ölüm var' diyerek isyan etti

ABD'nin California​ eyaletindeki Los Angeles şehri, 7 gündür söndürülemeyen yangınlarla küle döndü. Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Henüz kontrol altına alınamayan ve ormanda başlayan ardından geniş bir alana, yerleşim yerlerine sıçrayan yangınların çıkış nedeni araştırılırken ABD'li elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison'a dava açıldı.

Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri adına harekete geçildi. Mahkemeye sunulan dilekçede birçok tanık, yangının elektrik dağıtım şirketine ait iletim kutusu nedeniyle çıktığını belirtti.

ELEKTRİK ŞİRKETİ: EKİPMANLARDA ANORMALLİK YOKTU

Şirketin ana kuruluşu Edison Internation Üst Yöneticisi (CEO) Pedro Pizarro ise CNBC'ye verdiği röportajda, Los Angeles​ bölgesindeki Eaton yangınının başlamasından önceki saatlerde ekipmanlarında herhangi bir anormallik tespit edilmediğini vurguladı.

EVLERİNİ KAYBEDENLER SUÇLUYU ARIYOR

Eaton yangının dışında en az 4 noktada daha başlayıp yayılan yangınların çıkış nedenine dair de birçok iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada yangınlara dair komplo teorileri üretildi. Evlerini kaybeden onlarca insan bir suçlu ararken Palisades Yangını'na dair itfaiyecilerin açıklamaları dikkat çekti.

İTFAİYECİLERDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Washington Post gazetesinin haberine göre, Los Angeles itfaiyecilerinden biri, "Yangının başlangıcı, yılbaşı gecesi son yangının çıktığı yere çok yakındı." ifadelerini kullandı. Yeni fotoğraf, video, uydu görüntüleri ve görgü tanıkları, Palisades Yangını'nın itfaiyecilerin altı gün önce helikopterlerle saatlerce yangını söndürmeye çalıştığı bölgede başladığına dair yeni kanıtlar sunuyor.

Soruşturma ekibi, bölge sakinleriyle görüştüler ve yangını neyin başlattığı konusunda kanıt aradıklarında yılbaşındaki yangından kalan yanık izleri vardı. Analizler, yeni yangının yılbaşı gecesi çıkan eski yangının çok yakınında başladığını gösteriyor. Bu da rüzgarlı hava nedeniyle yılbaşı gecesi çıkan yangının yeniden alevlenmiş olma ihtimalini artırıyor.

YANGINLARINDAN SEBEBİ 'YENİDEN ALEVLENME' OLABİLİR

"Yeniden alevlenme" olarak bilinen önceki yangınların alevlenmesi durumu, ülkenin en felaketli ve ölümcül orman yangınlarının ana nedeni olabilir. Yangın bilimcisi Michael Gollner, "Bir hafta içinde önceki yangından bir şeyin yeniden alevlenip tutuşmaya neden olması kesinlikle mümkün." açıklamasında bulundu.

Washington Post, uydu görüntüleriyle yeni yıldan önceki yangının yanık izini tespit etti. Bitki örtüsündeki değişiklikler fark edildi. Sağlıklı bitki örtüsü kırmızı görünürken, kavrulmuş toprak mavi ila kahverengi görünüyor. Uydu görüntüleri, dumanın kaynağının yılbaşı gecesi çıkan yangından kalan izlerle örtüştüğünü gösteriyor. Duman, rüzgar yönünde, daha önce yanmış alandan uzağa doğru uzanıyor.