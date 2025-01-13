Los Angeles yangınlarında ayakta kalan evin sırrı çözüldü! Lüks malikanenin sahibi de şaşkın

13 Ocak 2025 10:55 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:17

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrindeki yangınlarda, binlerce ev küle dönerken 9,5 milyon euroluk bir malikane alevlere adeta direndi. İş insanı David Steiner'a ait olduğu öğrenilen evin nasıl yangınlarda zarar görmediği ortaya çıktı.

ABD'nin California​ eyaletinde bulunan Los Angeles​ şehri 7 Ocak'ta başlayan orman yangınlarıyla Hollywood kabusunu yaşamaya devam ediyor. Yangınların sıçradığı mahallelerde binlerce ev küle döndü ya da yangından ağır hasar aldı. Emekli su yönetimi iş insanı David Steiner’a ait 3 katlı lüks bir malikane ise çevresindeki tüm evlerin küle dönmesine rağmen ayakta kaldı.

YANGINA DEĞİL DEPREME DAYANIKLI YAPILMIŞTI

Değeri 9,5 milyon euro olan bu malikanenin nasıl alevlere direndiği ise ortaya çıktı. Evini depremlere dayanıklı bir şekilde inşa ettirdiğini söyleyen Steiner, bu malikanenin sıvalı ve taş duvarlar, yangına dayanıklı bir çatı ve hareketlere karşı 15 metre derinliğe kadar inen kazıklarla güçlendirildiğini söyledi.

ABD medyasından New York Post'a açıklamalarda bulunan Steiner, evini inşa ettirirken böyle bir yangını asla düşünmediğini, depremi düşünerek evini yaptırdığını ifade etti:

''Dürüst olmak gerekirse, Pasifik Sahil Yolu’na sıçrayan bir yangın hayal bile edemezdim. ‘Eğer bir deprem olursa, bu ev yıkılacak en son şey olur’ diye düşünmüştüm. Ama bir yangında aynı şey olur mu, hiç düşünmemiştim. Mimarisi gayet güzel ama sıva ve yangına dayanıklı çatı gerçekten beni de şaşırttı."

''EVİ ALEVLERİN YUTTUĞUNU DÜŞÜNMÜŞTÜM''

Evinin yangınlardan zarar görmediğini duyduğunda kendisinin de şaşırdığını söyleyen Steiner, müteahhitten gelen videoyla durumdan haberde olduğunu, "Evin müteahhiti haberleri izliyordu ve komşumun evinin yanışını görünce bana, ‘Senin ev de yanıyor gibi görünüyor’ dedi. Her şeyin yok olduğunu ve evi alevlerin yuttuğunu düşündüm." sözleriyle ifade etti.

''AYAKTA KALAN SON EV''

Steiner yaşananlar için ise şunları söyledi:

"Bu, sevinmek için uygun bir zaman değil. Evin yerini doldurabilirim. Bir insanın yeri doldurulamaz. Sizin için dua ediyoruz. Çok korkunç bir durum,’ diye mesaj atan insanlar vardı. Onlara dedim ki, ‘Benim için dua etmeyin; kaybettiğim şey yalnızca maddi bir varlık.’ Bir mülk kaybettim ama diğer insanlar evlerini kaybetti. Aileme ait anılar orada değildi. Kalbim her şeyini kaybedenlerle. Eşim bu sabah bana ‘Ayakta kalan son ev’ yazan bir şey gönderdi ve bu, kötü bir zamanda her şeye rağmen yüzümü güldürdü."

Steiner, her ne kadar evin yalnızca depreme dayanıklı olduğunu söylese de yangına dayanıklı çatı, evin bütününün yangından korumasını sağlayan unsur oldu.