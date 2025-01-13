Los Angeles yangınlarında acı bilanço ağırlaşıyor! Trump 'Her yerde ölüm var' diyerek isyan etti

13 Ocak 2025 08:59 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:41

ABD'nin California eyaletinde tarihin en kötü yangını olarak kayıtlara geçen Los Angeles orman yangınları 6. gününde de kontrol altına alınamadı. Yangınlarda ölenlerin sayısı 24'e yükseldi, kayıp olarak bildirilen 16 kişi var. Şiddetli rüzgarlarla artan yangınları, mahkumların da söndürmek için görev aldığı açıklandı. Donald Trump ise ''Her yerde ölüm var'' diyerek felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles'ta 7 Ocak'ta başlayan orman yangınları, henüz kontrol altına alınamadı. California tarihinin en kötü yangınını yaşarken felakette bilanço her geçen gün artıyor. Son olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise Palisades Yangını bölgesinde 4, Eaton Yangını bölgesinde 12 olmak üzere 16 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Yetkililer, kayıp ihbarında bulunulabilmesine olanak sağlayan merkezin kurulduğunu ve tahliye edilenlerin evlerinin hasar tespitini yapabilecekleri çevrim içi veri tabanının oluşturulduğunu açıkladı.

MAHKUMLAR DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Palisades Yangını’nın yüzde 11, Eaton Yangını'nın yüzde 27 oranında kontrol altına alınabildiğini belirten yetkililer, 105 bin kişinin hala tahliye emri altında olduğunu ifade etti. Bölgedeki diğer küçük çaplı yangınların da sürdüğü belirtilirken, söndürme çalışmalarının California ve diğer eyaletlerden gelen 14 bini aşkın personel, bin 400 itfaiye aracı ve 84 uçağın katılımıyla devam ettiği aktarıldı. Ayrıca California Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi, cuma günü itibarıyla yaklaşık bin mahkumun yangınları söndürmek için çalıştığını söyledi.

K9 KÖPEKLERİ CESET KALINTILARI ARIYOR

Los Angeles Şerif Departmanı'ndan bir K9 birimi, 'Palisades Yangını' sonrasında Malibu sahilinde yanan evlerin külleri arasında olası ceset kalıntıları arıyor.

''EVLERDEN UZAK DURUN, ÇOK TEHLİKELİ''

Yerel yetkililer, 100 binden fazla kişinin hala tahliye emri altında olduğunu, evlerine dönmek isteyen şehir sakinlerine hala 'çok tehlikeli' olduğu uyarısını yaptı. Los Angeles İdari Bölge Şerifi Robert Luna, sakinlerin evlerinden uzak durmasının ne kadar zor olduğunu anladıklarını ancak yangın alanlarının hala güvenli olmadığını belirterek, "Bu alanların bazıları kelimenin tam anlamıyla savaş bölgelerine benziyor. Devrilmiş elektrik direkleri, yerde elektrik teller, hala için için yanan yangınlar var, kesinlikle güvenli değil." dedi.

YAĞMA VE HIRSIZLIK DA ÖNLENEMİYOR

Yangınlar nedeniyle şimdiye kadar 29 kişinin gözaltına alındığı bilgisini de paylaşan Luna, bunlardan 4’ünün sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, diğerlerinin de, itfaiyeci kılığına giren bazıları da dahil yağma ve hırsızlık olayına karıştığını söyledi.

LA Şehri İtfaiye Şefi Kristin Crowley de yangından kaçan şehir sakinlerine sabırlı olmaları tavsiyesinde bulunarak, yangın alanındaki koşulların geri dönüş için hala tehdit oluşturduğu uyarısını yaptı.

BÖLGEDE SU YOK ELEKTRİK YOK...

Crowley, "Palisades bölgesinde hala aktif yangınlar var ve bu durum halk için aşırı derecede tehlike oluşturuyor. Ayrıca bölgede elektrik yok, su yok, gaz boruları koptu ve güvensiz yapılar var." diye konuştu.

İlk müdahale ekiplerinin yangınları kontrol altına almak ve insanların evine dönmesi için elinden geleni yaptığını söyleyen Crowley, bölgede devam eden Palisades yangınının yüzde 11, Eaton yangınının yüzde 27, Hurst ve Kenneth yangınlarının da yüzde 90’ının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

TRUMP: HER YERDE ÖLÜM VAR!

Basın toplantısında LA Belediye Başkanı Karen Bass da iddiaların aksine Demokrat partili şehir yönetimi ile seçilmiş başkan Cumhuriyetçi Donald Trump arasında herhangi bir husumet veya iletişim eksikliği olmadığını belirterek, göreve gelecek yeni yönetimin temsilcileriyle görüştüklerini belirtti.

Trump’ın yakında bölgeyi ziyaret edeceğini düşündükleri belirtilirken, Trump'ın ise Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LA’deki yöneticileri eleştirmesi dikkati çekti.

Trump, "Yangınlar Los Angeles'ta hala devam ediyor. Beceriksiz politikacılar onları nasıl söndüreceklerini bilmiyorlar. Binlerce muhteşem ev gitti ve çok daha fazlası yakında yok olacak. Her yerde ölüm var. Bu, ülkemizin tarihindeki en kötü felaketlerden biri. Yangınları söndüremiyorlar. Onların sorunu ne?" ifadelerini paylaştı.

Öte yandan Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, yangını şiddetlendirebilecek rüzgarın 15 Ocak'a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

PEMBE SOLÜSYONLU ÖNLEM

Şiddetli rüzgarla yayılan alevlere gökyüzünden parlak pembe renkli yangın geciktiriciler sıkılarak önlem alınmaya başlandı.

Şehir, korku filmini andıran görüntülere sahne oldu.

Bunların en büyüklerinden olan BAe 146 tipi tanker uçaklarıyla, risk altındaki evlerin üstüne yanmayı geciktiren özel bir solüsyon dökülerek yangının ilerleme hızını kesmeye ve yerleşim alanlarına sıçramasını engellemeye çalışılıyor.