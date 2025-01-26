Trump göz koyduğu toprakları almaya niyetli: Yakında genişlemiş bir ülke olabiliriz

26 Ocak 2025 11:28 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:33

ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump, Las Vegas'taki mitinginde ABD'nin yıllardır metrekare olarak aynı boyutta olduğunu hatta küçülmüş olabileceğini söyleyerek, ''Yakında genişlemiş bir ülke olabiliriz'' dedi.

ABD'nin Nevada​ eyaletinde bulunan Las Vegas'ta miting düzenleyen ülkenin yeni Başkanı Donald Trump yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Trump, yıllar sonra ilk kez Cumhuriyetçilerin kazandığını belirttiği açıklamasında ABD'nin daha da genişleyeceğini söyledi.

Trump, “Bu konuda hiçbir şey duymadığınızı biliyorum ve eminim ki yıllardır bir Cumhuriyetçi​ tarafından kazanılmamış olan bu çılgın, büyük kısmını şimdi kazanmış olmamızın eyalet üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. Nevada'ya saygılarımı sunmak için gelmek istedim çünkü bu yıllardır eyalette kazanılan tek Cumhuriyetçi zafer ve çok büyük bir toprak kaymasıydı. Cumhuriyetçilerin bundan sonra çok kazanacağını düşünüyorum” dedi.

BAHŞİŞLERDEKİ VERGİ KALKTI

Önümüzdeki günlerde vergi indirimine ilişkin Kongre ile çalışacağını belirten Trump, ''Bahşişlerden vergi alınmayacak. Yani bir restoran çalışanı, bir garson, bir vale, bir belboy, bir barmen ya da golf takımlarımı taşıyan (caddie) biriyseniz veya bahşiş gelirine dayanan başka bir işçiyseniz, bahşişleriniz yüzde 100 sizin olacak'' ifadelerini kullandı.

İç Gelir Servisi'ni etkileyen işe alımları dondurma kararına değinen Trump, ''Sizin peşinize düşmek için 88.000 yeni işçi işe aldılar ya da almaya çalıştılar ve biz de hepsini işten çıkarmak için bir plan geliştirme sürecindeyiz ya da belki onları sınıra taşıyacağız'' diye konuştu. Trump, ''Sadece vergi olmamasına ne dersiniz” sözlerinde de ''Eğer gümrük tarifeleri işe yararsa böyle bir şey olabilir'' şeklinde cevap verdi.

''SONDAJ BEBEĞİM SONDAJ''

Grönland ve Panama Kanalı'nın kontrolüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, “ABD dünya üzerindeki tüm ülkeler arasında en fazla petrol ve doğalgaza sahip ülke ve çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük ölçüde genişlemiş bir ülke olabiliriz. Bunu görmek güzel değil mi? Yıllardır, metrekareye göre aynı boyuttayız, aslında muhtemelen küçüldük, ama çok yakında genişlemiş bir ülke olabiliriz ve yapacağımız şeylerden biri de: sondaj, bebeğim, sondaj” dedi.

DSÖ'DEN ÇEKİLME SEBEBİ

Konuşmasında Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmesine ilişkin de konuşan Trump, “Biz yılda 500 milyon dolar ödedik, Çin ise çok daha büyük bir nüfusa sahip olmasına rağmen yılda 39 milyon dolar ödedi. 1,4 milyar insanları var. Biz 500 milyon dolar ödüyoruz, bizde ne olduğunu kimse bilmiyor” diyerek bu miktarların ülkelerin nüfuslarıyla ilişkili olmadığını savundu.

Ülke nüfusunun bilinmemesini güney sınırındaki göç konusuna bağlayan Trump, “O kadar çok insan akın ediyor ki. Hiçbir fikrimiz yok. Şimdi biraz aşağı iniyoruz. Bazı kötü olanları dışarı atacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan Trump, Oval Ofis'teki ilk gününde ABD'nin DSÖ'den çekilmesini öngören kararnameyi imzalamış ve “Dünya Sağlık Örgütü bizi kazıkladı” açıklaması yapmıştı.

TRUMP'IN GÖZ KOYDUĞU TOPRAKLAR

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

''KANADA EYALET OLMALI''

Trump, ülkesinin her yıl Kanada'ya milyonlarca dolar kaybettiğini savunarak "Eğer ülke bir eyalet değilse yüzlerce milyon doları oraya harcamak istemiyorum. Eyalet olursa Kanada halkı çok daha düşük vergiler ödeyecek." demişti.

ABD Başkanı Trump, "(Kanada'yı) Eyalet olması gereken bir ülke olarak görüyorum. O zaman daha iyi muamele ve hizmet görecekler, daha düşük vergiler olacak ve daha güvenli olacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN PANAMA'DAN TOPRAK TALEBİ

Trump, geçiş ücretinin aşırı olduğunu bunun 'gülünç' olduğunu söylemişti. Trump, kanalın kabul edilebilir şekilde yönetilmemesi durumunda iadesini talep edeceğini söyledi. Hatta bu teslim için ABD donanmasını kullanabileceğini de belirtmişti.

Trump, Panama Kanalı'nın 'yanlış kişilerin eline' geçmesine izin vermeyeceğini, Çin’in kanal üzerinde etkisi olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu Trump, "Kanal Çin tarafından yönetilmemelidir" ifadesini kullanmıştı.