Rusya'dan ABD'ye nükleer silahsızlanma için yeşil ışık: Müzakereler başlayacak

24 Ocak 2025 15:07 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 15:30

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer silahsızlanma müzakereleri için ABD ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Hatta Peskov, ''Kesinlikle ilgileniyoruz'' dedi.

Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov​, ABD Başkanı Donald Trump​'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​ ile görüşmek istediğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Basın toplantısında konuşan Peskov, Moskova'nın Washington ile nükleer silahsızlanma müzakerelerine hazır olduğunu söyledi.

''KESİNLİKLE İLGİLENİYORUZ''

Peskov, "Ülkelerimizin halkları ve tüm dünyanın çıkarı için müzakere sürecini mümkün olan en kısa sürede başlatmakla kesinlikle ilgileniyoruz" dedi.

Mevcut durumda tüm nükleer kapasitelerin dikkate alınması gerektiğine dikkat çeken Peskov, “Özellikle Fransa ve İngiltere'nin nükleer kapasitelerini hesaba katmadan bir görüşme yapmak imkansız" şeklinde konuştu.

PUTİN VE TRUMP GÖRÜŞECEK

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Putin ve Trump arasındaki görüşmeye yönelik hazırlıkların devam ettiğini ve söz konusu telefon görüşmesinin gelecek gün ya da haftalar içinde gerçekleşeceğini söylemişti.

Trump-Putin arasındaki görüşmeye ilişkin soruyu cevaplayan Waltz, ''En azından önümüzdeki günlerde ya da haftalarda bir görüşme bekliyorum. Bu bir adım olacak ve bundan sonrasına bakacağız'' ifadesini kullanmıştı.