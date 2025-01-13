Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için ilk adım: Trump-Putin görüşmesi çok yakında!

13 Ocak 2025 11:55 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 12:19

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde ya da haftalarda görüşmesinin beklendiği açıklandı. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına atadığı Mike Waltz, iki liderin görüşmesine dair detayları açıkladı.

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ABD​'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump ile Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda görüşeceği açıklandı. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz yaptığı açıklamada, Putin ve Trump arasındaki görüşmeye yönelik hazırlıkların devam ettiğini ve söz konusu telefon görüşmesinin gelecek gün ya da haftalar içinde gerçekleşeceğini söyledi.

Trump-Putin arasındaki görüşmeye ilişkin soruyu cevaplayan Waltz, ''En azından önümüzdeki günlerde ya da haftalarda bir görüşme bekliyorum. Bu bir adım olacak ve bundan sonrasına bakacağız'' ifadesini kullandı.

''SAVAŞ DİPLOMATİK OLARAK SONA ERMELİ''

ABC News'e konuşan Waltz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğinin farkında olunduğunu kaydederek, “Herkes bunun bir şekilde diplomatik olarak sona ermesi gerektiğini biliyor” ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce yaptığı bir basın açıklamasında Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ifade ederek, ''O görüşmek istiyor, biz de ayarlıyoruz. Başkan Putin görüşmek istiyor. Bunu açıkça söyledi. Biz bu savaşı bitirmeliyiz. Bu kanlı bir savaş'' ifadelerini kullanmıştı. Trump, görüşmenin ne zaman gerçekleştirileceğine dair ayrıntı vermemişti.