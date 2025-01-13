Esir Kuzey Koreli askerler dengeleri değiştirdi! Zelenskiy'den Kim Jong-un'a teklif

13 Ocak 2025 11:49 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:53

Rusya'nın müttefiki Kuzey Kore askerlerini esir alan Ukrayna'dan teklif geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kim Jong-un'un Rusya'da tutulan Ukrayna askerlerinin takasını organize etmesi durumunda Kuzey Koreli askerleri iade edeceğini söyledi.

Boşanmanın hapisle cezalandırıldığı Kuzey Kore'de akılalmaz bir yasak daha! Kim Jong-un bu kez yiyeceklere savaş açtı

Boşanmanın hapisle cezalandırıldığı Kuzey Kore'de akılalmaz bir yasak daha! Kim Jong-un bu kez yiyeceklere savaş açtı

Rusya​'nın Kursk bölgesinde, Ukrayna'nın 2 Kuzey Koreli askeri esir​ almasının ardından dengeler değişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un​'a esir takası teklifi geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, daha fazla Kuzey Koreli askerin esir alınacağından da şüphe duymadığını belirterek şunları yazdı:

''Askerlerimizin başka Kuzey Kore​ askerlerini de ele geçirmesi an meselesi. Rus ordusunun Kuzey Kore'den gelen askeri yardıma muhtaç olduğuna dair dünyada hiçbir şüphe kalmamalı.''

''Putin 3 yıl önce NATO'ya ültimatomlar vererek ve tarihi yeniden yazmaya çalışarak işe başladı ama şimdi Pyongyang'ın askeri desteği olmadan yapamıyor. Ukrayna, Rusya'da esir tutulan savaşçılarımızla takası organize etmesi halinde, Kim Jong Un'un askerlerini ona teslim etmeye hazır.''

KUZEY KORE'YE ÇAĞRI

Ülkelerine geri dönmek isteyen Kuzey Kore askerleri için başka seçeneklerin de mevcut olabileceğini belirten Zelensky, “Özellikle Kore'de bu savaşla ilgili gerçekleri yayarak barışı yakınlaştırma arzusunu dile getirenlere bu fırsat verilecektir” açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, esir alınan 2 Kuzey Koreli askerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

GÜNEY KORE: EN AZ 300 KUZEY KORE ASKERİ ÖLDÜ

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Ukrayna’daki en az 300 Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü, yaklaşık 2 bin 700 askerin ise yaralandığını açıkladı.

İstihbarat komitesindeki Güney Koreli milletvekillerine bilgi veren NIS yetkililerine göre Kuzey Kore, modern savaş tekniklerine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadığı ve askerlerin uzun menzilli insansız hava araçlarına ateş etme gibi "yararsız" eylemleri nedeniyle kayıplar verdi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin askerlere Ukrayna ordusu tarafından yakalanmamak için kendilerini öldürmeleri konusunda emir verdiği belirtildi.

UKRAYNA'NIN ELİNDEKİ KUZEY KORELİ ASKERLER

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde devam eden çatışmalarda 2 Kuzey Kore askerinin yaralı olarak esir alındığını açıklamıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ise, yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlandığını ve Kuzey Koreli askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu. Kuzey Koreli esirlerden birinin Ukrayna'ya karşı savaşa değil, eğitim için Rusya'ya gittiğini sandığı ifade edilmişti.