New York'ta, 'ABD, İsrail'e desteği kes' sloganları! Binler Filistin için yürüdü

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ABD'nin New York şehrinde binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının üçüncü yılı dolayısıyla miting düzenledi. Manhattan bölgesindeki Washington Square Park'ta "3 Yıllık Soykırım, Filistin İçin Yürüyüş" adı altında binlerce gösterici bir araya geldi. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını ve Amerika'nın İsrail'e verdiği desteğin sona erdirilmesini talep etti.