Sürücülerin sabrı takdir topladı: Yaşlı kadının karşıya geçmesini 2 dakika boyunca beklediler

Çin'in Tangshan kentinde sürücülerin sabrı takdir topladı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın için trafik polisleri devreye girdi. Polis, araçları durdurdu. Yaşlı kadının koluna girdi ve karşıya geçmesine yardımcı oldu. Fakat bu süreç en az 2 dakika sürdü. Bu esnada sürücüler, sabırla bekledi ve bir araç dahi geçiş yapmadı. Polisin, yaşlı kadını yolun karşı tarafına geçirmesinin ardından trafik normale döndü.