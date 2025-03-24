Havada taşkınlık çıkaran yolcuyu mürettebat bağladı! Uçak geri döndü

Boeing 747 tipi yolcu uçağı yine hareketli anlara sahne oldu. Uçak Mexico City'den harekete geçti ve Frankfurt'a varması bekleniyordu. Fakat havadayken bir yolcu taşkınlıklar yapmaya başladı. Kabin memurları, kontrolden çıkan yolcuyu bağlamak zorunda kaldılar.

ALKOL İSTEYİP HUZURSUZLUK ÇIKARDI

Yolcu, emniyet kemeri uyarı ışıkları yanmasına rağmen ayağa kalkarak alkol talep etti ve huzursuzluğa neden oldu. Kabin ekibi, yolcuyu defalarca uyarmasına rağmen sonuç alamadı. Durumun ciddiyeti artınca mürettebat, yolcuyu bağladı.

2,5 SAATİN ARDINDAN GERİ DÖNÜŞ

Bu kritik gelişme üzerine kokpitteki kaptan ve pilotlar hızlı bir şekilde harekete geçti. Uçak, güvenliği sağlamak amacıyla Mexico City'ye geri döndü Kalkıştan yaklaşık iki buçuk saat sonra uçak tekrar yere indi ve emniyet güçleri uçağa müdahale ederek söz konusu yolcuyu tutukladı.