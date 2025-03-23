Hırsız yaklaşık 30 milyonu yuttu! Yakayı ele verince hastaneye götürüldü

ABD'nin Florida eyaletinde bir hırsız, mücevher mağazasından 769 bin dolar yani yaklaşık 30 milyonluk küpeleri çaldı, yakalanmamak için ise yuttu. Hırsızın tüm foyası ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde ünlü bir mücevher mağazasındaki küpeleri ve yüzükleri gözüne kestiren hırsız akılalmaz bir soyguna imza attı. Hısız özel koleksiyon takıları görebilmek için Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davrandı. Görevlilerin dikkatini dağıtmayı başaran hırsız 769 bin dolarlık küpeler ve 575 bin dolarlık bir yüzükle kaçtı.

KÜPELER MİDESİNDEN ÇIKTI

Orlando polisi, hırsızın peşine düştü ve aracıyla kaçarken kısa sürede yakalamayı başardı. Hırsızın röntgen muayenesinde çaldığı küpelerin midesinde olduğunun tespit edildi. Günlerce hastanede tutulan hırsızın vücudundaki küpeler doğal yollarla çıkarıldı.

MAĞAZAYA TESLİM EDİLDİ

Küpeler yetkililer tarafından teyit edildikten sonra mağazaya teslim edildi.