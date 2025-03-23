Bir dilim pizza hayattan kopardı! Pizzacı kadının acı sonu

Polonya'da bir pizza dükkanında çalışan 2 çocuk annesi Paulina Wanat'ın ölümüne bir dilim pizza sebep oldu. Çalışma arkadaşları kurtarmak için ellerinden geleni yapsalar da başarılı olamadılar.

Polonya'da bir pizza restoranında çalışan 31 yaşındaki Paulina Wanat, bir dilim pizza yedikten sonra fenalaştı. Pizzayı yemesinin ardından kusmaya başlayan ve ardından tuvalete doğru gitmeye çalışan genç kadın, aniden yere yığıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Bir dilim pizza nedeniyle boğulan Wanat'a çalışma arkadaşları yardımcı olmaya çalıştı. Restorana sağlık ekipleri çağırıldı. Genç kadına kalp masajı yapıldı fakat hayata döndürülemedi.

ÇOCUKLARI İÇİN ÇALIŞIYORDU

Paulina Wanat'ın hastanede beyin ölümü gerçekleştiği belirtildi. İki çocuk annesi Paulina Wanat, beş yaşındaki kızı ve yedi yaşındaki oğlunu tek başına büyütüyordu.

Yengesinin verdiği bilgilere göre Paulina, çocuklarına daha iyi bir hayat sunabilmek için bazen üç işte birden çalışıyordu. Oğlunun rehabilitasyon görmesi gerektiğini belirten aile, çocuğun işitme kaybı ve kas gerginliği gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ifade etti.