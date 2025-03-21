Timsah şehrinde okyanusta sörf tahtası üzerinde 16 saat! Genç kızların mücadelesi mutlu sonla bitti

ABD'nin timsahlarla dolu şehri Florida'da iki genç kız, okyanusta sörf tahtasıyla kayıplara karıştı. Genç kızlar 16 saatin sonunda adeta buz kesmiş bir halde bulundu.

ABD'de timsahların oldukça bol olduğu Florida'da iki genç kız sörf tahtasıyla okyanusta gezintiye çıktılar fakat geri dönemediler. Akşam üzeri kızlar için acil servis çağrıldı. Gece boyunca sörf tahtasıyla sürüklenen genç kızlar için helikopterler projektörle tarama yaparak onları bulmaya çalıştı. Kızların yanından birkaç kez projektör ışığı geçti fakat bir türlü bulunamadılar.

GÖNÜLLÜ KAPTAN SAYESİNDE KURTULDULAR

Sabah saatlerinde aramalar sürerken öğlene doğru iyi haber Levy County Şerif Ofisi'nden geldi. Pazartesi günü kayıplara karışan gençler, salı günü canlı olarak bulundu. Kızlar aşırı üşümüş bir haldeydiler ve vücutlarındaki birkaç çizin dışında iyi durumdaydılar. Sağlık görevlileri kızlara her şeyin yolunda olduğunu bildirmek için çağrıldı.

''ELLERİ, AYAKLARI BUZ KESMİŞTİ''

Rüzgar ve dalgalar kürek üzerindeki kızları güneydoğu yönüne doğru itti. Aramalara katılan gönüllü Kaptan Will Pauling, Turtle Along'ın iki arkadaşı Alex Jeffries ve Russell Coon ile birlikte Cedar Key'in yaklaşık 14 mil güneydoğusunda görüldüklerini söylediler.

Kaptan Pauling, iki genci keskin istiridyelerin olduğu bir yatağın üzerinde mahsur kalmış halde bulduklarını ifade etti. Pauling, ''Birbirlerine tutunuyorlardı, titriyorlardı, ayakları ve elleri buz kesmişti'' dedi.

Kızlar ise gece boyunca üzerlerinden birkaç helikopterin spot ışıklarıyla uçtuğunu, ışıkların birkaç metre farkla ıskaladığını anlattılar.

EN KÖTÜ DONANIMLI SU ARACIYLA FIRTINAYI ATLATTILAR

Şerif ofisinden Scott Tummond, kızları aramaya çıkan gönüllülere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Dün gece muhtemelen oradaki en kötü donanımlı su aracıyla fırtınayı atlattılar. Güçlü kızlar. Dayanıklılıkları inanılmaz."

Kızlar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.