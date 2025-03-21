Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Son damla 'botoks sorusu' oldu ayrımcı patrona tazminat cezası

İngiltere'de bir teknoloji firmasında çalışan kadın, patronunun 'botoks' sorusu üzerine ayrımcılık yaptığını belirterek şikayetçi oldu. Patronu haksız ve ayrımcı bulan mahkeme tazminat ödemesini hükmetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son damla 'botoks sorusu' oldu ayrımcı patrona tazminat cezası
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 10:10

İngiltere'de bir teknoloji firmasında çalışan Renata Metling, finans yöneticisi görevindeydi. Yöneticisi Stuart Kenny ise hem Renata'ya hem de kadın çalışanlarına karşı küçümseyici, aşağılayıcı ifadeler kullanan biriydi. Renata, bu durumu iş mahkemesine taşıdı ve tazminat kazandı.

HEM HAKARET HEM TEHDİT!

Watford'daki İş Mahkemesi'nde ifade veren Metling, patronunun kendisini küçümsemek amacıyla "Botoks beynini etkiledi mi?" dediğini, başka bir kadın çalışan için "Zor bir hayat geçirmiş gibi görünüyor" ifadesini kullandığını ve bir diğerini "kuş" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Metling, patronunun sabırsız ve tahammülsüz olduğunu ve ona "aptalca bir soru sorduğu" gerekçesiyle maaşını düşürmekle tehdit ettiğini de aktardı. Mart 2023'te patronu, Metling'in deneme süresini bir ay daha uzatmak istedi ancak Metling bunu reddedince işten çıkarıldı.

PATRONA TAZMİNAT CEZASI

Mahkeme, Kenny'nin kadın çalışanlara yönelik sürekli aşağılayıcı ifadeler kullandığını ve bu durumun "korkutucu, düşmanca, aşağılayıcı ve saldırgan bir iş ortamı" oluşturduğunu belirterek Metling'in 5 bin sterlin (yaklaşık 245 bin TL) tazminat kazanmasına hükmetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Rusya Gazileri'nden Türk dizilerine yasak çağrısı: 'Aile yapısını tehdit ediyor'
Dünyanın en mutlu ve mutsuz ülkeleri belli oldu! Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in sırası ise dikkat çekti

Sıkça Sorulan Sorular

Mobbing için para cezası ne kadardır?
Ayrımcılık yasağını ihlal eden hakkında bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Uyarıya rağmen haklı bir neden olmaksızın belirtilen sürede uymayan kişi ve kuruluşlar hakkında beş yüz Türk Lirasından iki bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.