Son damla 'botoks sorusu' oldu ayrımcı patrona tazminat cezası

İngiltere'de bir teknoloji firmasında çalışan kadın, patronunun 'botoks' sorusu üzerine ayrımcılık yaptığını belirterek şikayetçi oldu. Patronu haksız ve ayrımcı bulan mahkeme tazminat ödemesini hükmetti.

İngiltere'de bir teknoloji firmasında çalışan Renata Metling, finans yöneticisi görevindeydi. Yöneticisi Stuart Kenny ise hem Renata'ya hem de kadın çalışanlarına karşı küçümseyici, aşağılayıcı ifadeler kullanan biriydi. Renata, bu durumu iş mahkemesine taşıdı ve tazminat kazandı.

HEM HAKARET HEM TEHDİT!

Watford'daki İş Mahkemesi'nde ifade veren Metling, patronunun kendisini küçümsemek amacıyla "Botoks beynini etkiledi mi?" dediğini, başka bir kadın çalışan için "Zor bir hayat geçirmiş gibi görünüyor" ifadesini kullandığını ve bir diğerini "kuş" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Metling, patronunun sabırsız ve tahammülsüz olduğunu ve ona "aptalca bir soru sorduğu" gerekçesiyle maaşını düşürmekle tehdit ettiğini de aktardı. Mart 2023'te patronu, Metling'in deneme süresini bir ay daha uzatmak istedi ancak Metling bunu reddedince işten çıkarıldı.

PATRONA TAZMİNAT CEZASI

Mahkeme, Kenny'nin kadın çalışanlara yönelik sürekli aşağılayıcı ifadeler kullandığını ve bu durumun "korkutucu, düşmanca, aşağılayıcı ve saldırgan bir iş ortamı" oluşturduğunu belirterek Metling'in 5 bin sterlin (yaklaşık 245 bin TL) tazminat kazanmasına hükmetti.