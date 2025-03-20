Dünyanın en mutlu ve mutsuz ülkeleri belli oldu! Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in sırası ise dikkat çekti

2025 yılının en mutlu ülkeleri belli oldu. Oxford Üniversitesi bu sene için raporunu hazırladı. Listenin ilk sırasında üst üste 8. kez Finlandiya yer aldı. Finlandiya'yı ise yine İskandinav ülkeleri izledi. Danimarka 2. sırada yer alırken İzlanda 3., İsveç ise 4. sıradaydı.

MUTLULUK SADECE PARAYLA ALAKALI DEĞİL

Çalışma, analiz firması Gallup ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ile ortaklaşa yapıldı. Ülke sıralamaları, insanların kendi yaşamlarını değerlendirmeleri istendiğinde verdikleri cevaplara dayanıyor.

Gallup CEO'su Jon Clifton, “Mutluluk sadece zenginlik ya da büyümeyle ilgili değildir; güven, bağlantı ve insanların arkanızda olduğunu bilmekle ilgilidir. Daha güçlü toplumlar ve ekonomiler istiyorsak, gerçekten önemli olana yatırım yapmalıyız: birbirimize” diye konuştu.

İSRAİL'İN DİKKAT ÇEKEN SIRASI

Listede dikkat çeken ülke ise İsrail oldu. Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, dünyanın en mutlu ülkeleri arasında 8. sırada yer aldı. Listede ilk kez ilk 10'a giren ülkeler de vardı; Kosta Rika ile Meksika. Bu ülkeler sırasıyla 6. ve 10. sırada yer aldı.

TÜRKİYE 98. SIRADA

Geçtiğimiz yıl 98. sırada yer alan Türkiye ise bu yıl 94’üncü sıraya yükseldi. Savaşın devam ettiği Ukrayna 105’ten 111’inci sıraya düşerken, Rusya ise 72’inci sıradan 66’ya yükseldi.

YALNIZ YEMEK YİYENLERİN SAYISI ARTTI

Azalan mutluluk ya da artan mutsuzluk söz konusu olduğunda, daha önce 2012'de 11. sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri 24. sıraya gerileyerek şimdiye kadarki en düşük konumuna düştü. Rapor, Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnız yemek yiyenlerin sayısının son yirmi yılda yüzde 53 arttığını belirtiyor.

Birleşik Krallık 23. sırada yer alarak 2017 raporundan bu yana en düşük ortalama yaşam değerlendirmesini bildiriyor.

EN MUTSUZ ÜLKE

Afganistan yine dünyanın en mutsuz ülkesi olarak sıralanırken, Afgan kadınlar hayatlarının özellikle zor olduğunu belirtiyor.