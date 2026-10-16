Tayland'da bir garip 'Vejetaryen Festivali'

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İstanbul
Tayland’ın Trang kentinde düzenlenen geleneksel Vejetaryen Festivali kapsamında dini ritüeller ve geçit törenleri gerçekleştirildi. Kieo Ong La Çin Tapınağı ve kent sokaklarında düzenlenen etkinliklerde katılımcılar, Çin tanrılarına saygı ve şükranlarını sundu. Beden ve ruhun arındırılmasını amaçlayan ritüellerin gerçekleştirildiği festivalde havai fişekler patlatıldı, davullar çalındı. Çin tanrılarını temsil eden figürler, ahşap tahtırevanlar üzerinde kent sokaklarında taşındı.