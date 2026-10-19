Ukrayna lideri Zelenskiy'nin tuhaf halleri tartışma konusu oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD basınından bir kişiye çevrimiçi bir şekilde röportaj verdi. O anlarda Zelenskiy'nin elini burnuna götürmesi ardından donuk gözlerle bakması ise dikkatlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve birçok kişi neden bu halde olduğuna dair yorumlarda bulundu. Bazıları yasaklı madde iddiasında bulunurken bazıları ise gribal bir enfeksiyon olabileceğini söyledi.