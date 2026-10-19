Ukrayna ordusundan tarihi tahliye operasyonu: Yaralı asker dev İHA ile kurtarıldı

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda askeri teknolojiler açısından tarihi bir ilke imza atıldı. Ukrayna ordusuna bağlı 82’nci Müstakil Taarruz Tugayı, sıcak çatışma hattında yaralanan bir askeri ağır yük kapasiteli, altı pervaneli dev bir İHA kullanarak tahliye etti. Ukrayna hükümetinin tıbbi lojistikte İHA kullanımına yönelik "deneysel projeyi" onaylamasının hemen ardından gerçekleşen operasyonda, yaralı askerin kendini İHA’ya bağlayarak alçak irtifada güvenli bölgeye taşındığı görüldü. İHA operatörünün yaralı askere "Yeryüzüne tekrar hoş geldin" sözleriyle seslendiği tarihi operasyon başarıyla tamamlanırken, askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.