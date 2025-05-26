Yanardağ 23. kez patladı: 300 metreye kadar lav püskürtüyor

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı’nda 23 Aralık’tan bu yana hareketlilik devam ediyor. Hawaii Yanardağı bugün 23. kez patladı. Hawaii Yanardağ Gözlemevi’ne göre, yanardağ 300 metreye kadar lav püskürttü. Gözlemevi, hareketliliğin önce kuzey kraterinde başladığını ve yerel saatle 16.50’ye kadar lav "fıskiyelerine" dönüştüğünü belirtti. Güney kraterinde ise 17.15’te daha küçük lav püskürtmeleri başladı.