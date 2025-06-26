Yangın haftalardır söndürülemedi: 3 bin 48 araçla beraber gemi battı

ABD'de 'Morning Midas' kargo gemisindeki yangın 23 gündür söndürülemedi. Liberya bandıralı gemide çıkan yangın sonrası mürettebat ilk yardım çağrısı yaptı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri kargo gemisine yangının çıkmasından 1 hafta sonra ulaştı. Mürettebat tahliye edildi. Gemi bu hafta başında Alaska'nın Adak şehrinde alabora oldu. Gemi, kargosundaki 3 bin 48 araçla birlikte yaklaşık 5 bin metre derinliğe battı.

Öte yandan gemideki 1800 tondan fazla yakıtın sızıntı potansiyeli taşıdığı belirtildi.