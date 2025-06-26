Trump bu kez CNN muhabirini Bertrand'ı hedef aldı: Köpek gibi dışarı atın!

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'ın ardından CNN'i hedef aldı ve muhabir Natasha Bertrand'ın kovulmasını istedi. İran'a B-2 bombardıman uçaklarıyla düzenledikleri saldırılarda Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri yok ettiklerini iddia eden Trump, aksi yönde haber yapanları yalancılıkla suçladı.

''KÖPEK GİBİ DIŞARI ATILMALI''

CNN muhabiri Bertrand'ın laptopuyla yalan hikayeler yazdığını söyledi ve 'köpek gibi' dışarı atılması gerektiğini söyledi. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşım yapan Trump, şunları yazdı:

"Natasha Bertrand CNN'den kovulmalı! Sahte haber yaparken üç gün boyunca onu izledim. Derhal uyarılmalı ve sonra "bir köpek gibi" dışarı atılmalı. Nükleer tesisler hikayesinde yalan söyledi, Patriot pilotlarımızı kötü göstererek yok etmeye çalıştı, oysa aslında harika bir iş çıkardılar ve "tam isabet" yaptılar, tam yok edildi! CNN'de çalışmasına izin verilmemeli. Bir zamanlar harika olan bir ağın itibarını mahvedenler onun gibi insanlardı. Eğilimi o kadar belirgin bir şekilde olumsuzdu ki, ayrıca kamera karşısında muhabir olmak için gerekenlere sahip değil, hatta yakın bile değil. Natasha'yı kovun!"