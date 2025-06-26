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 | Berrak Arıcan

Trump bu kez CNN muhabirini Bertrand'ı hedef aldı: Köpek gibi dışarı atın!

ABD Başkanı Donald Trump'ı CNN muhabiri Natasha Bertrand'ı hedef aldı ve kovulmasını istedi. Son zamanlarda sert söylemleriyle ön plana çıkan Trump, Bertrand'ın "bir köpek gibi" CNN'den kovulması gerektiğini söyledi.

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Trump bu kez CNN muhabirini Bertrand'ı hedef aldı: Köpek gibi dışarı atın!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 09:14

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'ın ardından CNN'i hedef aldı ve muhabir Natasha Bertrand'ın kovulmasını istedi. İran'a B-2 bombardıman uçaklarıyla düzenledikleri saldırılarda Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri yok ettiklerini iddia eden Trump, aksi yönde haber yapanları yalancılıkla suçladı.

Trump bu kez CNN muhabirini Bertrand'ı hedef aldı: Köpek gibi dışarı atın!

''KÖPEK GİBİ DIŞARI ATILMALI''

CNN muhabiri Bertrand'ın laptopuyla yalan hikayeler yazdığını söyledi ve 'köpek gibi' dışarı atılması gerektiğini söyledi. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşım yapan Trump, şunları yazdı:

"Natasha Bertrand CNN'den kovulmalı! Sahte haber yaparken üç gün boyunca onu izledim. Derhal uyarılmalı ve sonra "bir köpek gibi" dışarı atılmalı. Nükleer tesisler hikayesinde yalan söyledi, Patriot pilotlarımızı kötü göstererek yok etmeye çalıştı, oysa aslında harika bir iş çıkardılar ve "tam isabet" yaptılar, tam yok edildi! CNN'de çalışmasına izin verilmemeli. Bir zamanlar harika olan bir ağın itibarını mahvedenler onun gibi insanlardı. Eğilimi o kadar belirgin bir şekilde olumsuzdu ki, ayrıca kamera karşısında muhabir olmak için gerekenlere sahip değil, hatta yakın bile değil. Natasha'yı kovun!"

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ETİKETLER
#iran
#cnn
#donald-trump
#Natasha Bertrand
#Nükleer Tesisler
#Haber Yalanı
#Platformcılık
#Dünya
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