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 | Berrak Arıcan

İran'dan itiraf gibi açıklama: ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle nükleer tesisler ciddi hasar aldı

İran'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu ülkesinin nükleer tesislerinde "ciddi hasar oluştuğunu" söyledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 16:59

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda katıldığı canlı yayında, saldırılar sonrası İran'ın nükleer programına ilişkin soruları cevapladı. Bekayi'den itiraf gibi bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, saldırılar sonucunda ülkesinin nükleer tesislerinin 'ciddi hasar' aldığını söyledi.

İran'dan itiraf gibi açıklama: ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle nükleer tesisler ciddi hasar aldı

''NÜKLEERDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ''

Uluslararası toplumun, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıları kınaması gerektiğini söyleyen Bekayi, Tahran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçla kullanma hakkından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Bekayi, İran Meclisinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etmesine değinerek, saldırılar sonrası Tahran'ın "UAEA ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesinin doğal olduğu" yorumunda bulundu.

İran'dan itiraf gibi açıklama: ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle nükleer tesisler ciddi hasar aldı

''NÜKLEER TESİSLER CİDDİ HASAR GÖRDÜ''

İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrası İran'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin soruyu cevaplayan Bekayi, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle ülkesinin nükleer tesissilerinin "ciddi hasar gördüğünü" dile getirdi ancak daha fazla detay vermedi.

İran'dan itiraf gibi açıklama: ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle nükleer tesisler ciddi hasar aldı

ABD, İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİ VURDU

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenlemişti. ABD’de hazırlanan ve CNN televizyonunda yayımlanan bir istihbarat değerlendirmesine göre, ABD'nin hafta sonu İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtilmişti.

İran'dan itiraf gibi açıklama: ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle nükleer tesisler ciddi hasar aldı

İsrail ordusu ise bugün yaptığı açıklamada, saldırılarda İran'ın nükleer programına "verilen zararı saptamak için henüz erken olduğunu ancak Tahran'ın nükleer programının yıllarca geriye gittiğini" iddia etmişti.

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ETİKETLER
#abd
#saldırı
#İsrail
#iran
#Nükleer Program
#Al Jazeera
#Dünya
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