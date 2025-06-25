Trump'tan CNN ve NYT'ye yalancılık suçlaması: İran'daki nükleer tesisler tamamen yok edildi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik saldırılarında ülkedeki nükleer tesislerin tamamen imha edilmediği, çalışmaları "en fazla birkaç ay" gerilettiği yönündeki istihbarat raporunu reddetti. Trump NATO Liderler Zirvesi'ne gitmek üzere uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'daki üç nükleer tesisin "mükemmel" şekilde vurulduğunu ve imha edildiğini söyledi.

''CNN VE NEW YORK TIMES YALAN SÖYLÜYOR''

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ise ABD medyasında İran'a yönelik saldırının nükleer tesislere "tam olarak etki etmediği, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiği" yönünde yapılan haberlere de tepki gösterdi. Trump, "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihin en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz görmek için birleşti. İran'daki nükleer tesisler tamamen yok edildi. Hem Times hem de CNN, halk tarafından tepki görüyor" ifadelerini kullandı.



Haberlerde, Trump'ın emriyle yapılan saldırıların Tahran'ın nükleer programını yeniden başlatma kabiliyetini ciddi şekilde azaltacak türde bir hasara yol açmadığı belirtilmişti.

PENTAGON'DAN SIZAN RAPOR

ABD Savunma İstihbarat Ajansı ve ABD Merkez Komutanlığı tarafından hazırlanan istihbarat raporunda, ABD'nin geçtiğimiz hafta İran'ın 3 nükleer tesisine gerçekleştirdiği saldırılarda, İran'ın nükleer programı için kilit öneme sahip tesislerin tamamen imha edilmediği, nükleer çalışmaların "sadece birkaç ay gerilemesine" neden olduğu belirtilmişti. İran'ın nükleer santrifüjlerinin hala büyük ölçüde "sağlam" olduğu ve hasarın sadece yer üstü yapılarla sınırlı olduğu ifade edilmişti.