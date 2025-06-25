İran-İsrail savaşının kazananı Trump'ın 'en iyi dostları' oldu! İşte bölgede giderek artan önemli aktörler

İsrail ve İran arasında ateşkes devam ederken ABD basını, 12 gün süren savaşın kazanının Orta Doğu ve Körfez ülkeleri olduğunu yazdı. Newsweek, ABD'nin Körfez ülkeleriyle olan güvenlik endişelerinin dindirildiğini belirtti.

İsrail ve İran arasında 12 gün boyunca devam eden savaş ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes duyurusuyla son buldu. Ateşkesin ardından kısa süreli devam eden saldırılar da bitirildi. Trump'ın 'en iyi dostlarının' savaşın kazananı olduğu öne sürüldü.

ABD basınından Newsweek, ''Trump’ın Orta Doğu’daki en iyi dostları İsrail-İran savaşının kazananları olarak öne çıktı'' başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, Körfez ülkeleriyle ABD arasındaki güvenlik endişelerinin bazılarının son bulduğu belirtildi.

BÖLGEDE GİDEREK ARTAN DİPLOMATİK VE ÖNEMLİ AKTÖRLER

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın güç rekabetinin İran, İsrail ve NATO üyesi Türkiye'yi de içerdiği bir bölgede kendilerini giderek artan ölçüde diplomatik olarak önemli aktörler ve önemli ekonomi merkezleri olarak konumlandırdığı ifade edildi.

Newsweek’e açıklamalarda bulunan BAE'de siyaset bilimci olan Abdulkhaleq Abdulla, ''Körfez ülkeleri bölgede bir ağırlık merkezi haline geldi ve hem kolektif olarak hem de bireysel olarak küresel merkezler olarak öne çıktı'' açıklamasında bulundu. Abdulla, Körfez ülkelerinin paranın yanı sıra dünya başkentlerinde yankı bulan faaliyetleriyle öne çıktığını belirtti.

Haberde, ''Bölgenin alacağı istikamet belirsizliğini korurken, Arap devletleri liderliklerini ortaya koyup İran’ın nüfuzu üzerindeki kontrolleri memnuniyetle karşılıyor, bu esnada ise İsrail’den uzak durup eylemlerini eleştirmeyi sürdürüyorlar” denildi.

MISIR VE ÜRDÜN ARKA PLANDA KALDI

Chatham House’un Kuzey Afrika Programı’ndan Dr. Neil Quilliam da “Bunun yanı sıra ulusötesiciliği benimsediler; bu da onları Trump yönetimiyle iyi bir konuma getirdi. Mısır ve Ürdün gibi geleneksel devletleri ise arka planda bıraktı” diye konuştu.

Newsweek’e göre, Körfez ülkelerinin savaş diplomasisindeki rolünü en iyi ortaya koyan da Katar örneği oldu. İran, ABD'nin nükleer tesislerine saldırmasının ardından Katar'daki ABD üssünü hedef aldı. Saldırıdan ABD'nin haberi vardı ve Körfez ülkeleriyle koordinasyon sağlandı, hava sahaları kapatıldı.

Quilliam, ''Katar ve İran arasındaki bağların gücü düşünüldüğünde Doha’nın Tahran ve Tel Aviv arasında ateşkesi müzakere edebilmesi şaşırtıcı değil'' ifadelerini kullandı.