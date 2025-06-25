İsrail basınından çarpıcı iddia! Donald Trump Netanyahu'yu azarladı: Saldırıyı durdur

İsrail basını, ABD Başkanı Trump'ın İsrail ile İran arasında açıkladığı ateşkese rağmen Tahran'a saldırı hazırlığı yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp azarladığını iddia etti. Trump'ın Netanyahu'ya "Saldırıyı durdur" diyerek sesini yükselttiği öne sürüldü.

İsrail ile İran arasında savaşın 12'nci gününde varılan ateşkesin perde arkasına ilişkin İsrail basınından çarpıcı bir iddia geldi.

TELEFONDA SERT GÖRÜŞME

Jerusalem Post gazetesinin üst düzey İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump ve Netanyahu'nun sabah saatlerinde yaptığı telefon görüşmesi sert tonda geçti.

Sabah saatlerinde İsrail, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayıp Tahran'a doğru savaş uçaklarını gönderdiği sırada Trump ve Netanyahu telefonda görüştü.

"TRUMP NETANYAHU'YA SESİNİ YÜKSELTTİ"

Haberde, Trump'ın Netanyahu'ya "Saldırıyı durdur" diyerek sesini yükselttiği, Netanyahu'nun ise konuşmada "fazla söz alamadığı sadece Trump'a minnetini üst üste dile getirdiği" ifade edildi.

TRUMP'TAN ATEŞKES İÇİN NET MESAJ

İsrailli kaynak, "Netanyahu ve Trump arasındaki konuşmanın zor geçtiğini, ABD Başkanı'nın ateşkesi bir başarı olarak gördüğünü ve kimsenin ama kesinlikle hiç kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğini açıkça vurguladığını" paylaştı.

PİLOTLARA ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Bunun karşılığında, İsrail hava kuvvetleri pilotlarının saldırıları durdurma emri aldığı, planlanan hedefleri değil taviz olarak Tahran'da bir radar istasyonunu vurduğu belirtildi.

KATAR ÜZERİNDEN İRAN'A MESAJ

Haberde ayrıca, ABD'nin Katar üzerinden de İranlılara "saldırılara devam etmemeleri için mesaj gönderdiği" yer aldı.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Öte yandan Binyamin Netanyahu, İsrail'in savunulmasında ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasında oynadığı rol için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Netanyahu, "İsrail'in Beyaz Saray'da Başkan Trump gibi bir dostu hiç olmadı ve ortak çalışmalarımız için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.