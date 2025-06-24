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 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lahey'de! Trump'la kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey'de yapılacak NATO zirvesi için Hollanda'ya gitti. Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Lahey'de! Trump'la kritik görüşme
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 22:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lahey'de! Trump'la kritik görüşme

Erdoğan’ı Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda, Hollandalı yetkililerin yanı sıra Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik ediyor.

KRALDAN AKŞAM YEMEĞİ

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lahey'de! Trump'la kritik görüşme

Yemeğe gelen konukları karşılayan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ve eşleriyle fotoğraf çektirmesinin ardından yemeğe geçildi.

TRUMP İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey’de NATO Zirvesi kapsamında bu gece Türkiye saatiyle 23.30'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirecek.

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