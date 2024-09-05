10 bin yıllık 'Tuz Adamlar'! Antik Pers dönemine ışık tutuyorlar

05 Eylül 2024 11:30 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:52

İran'da tuz madeninde bulunan ve 1993'ten beri 6 adet keşfedilen 'Tuz Adamlar' mumyaları, arkeolojik açıdan çok önemli bir yere sahiptir. Tuz ve oksijensiz ortamda muhafaza edilmeleri nedeniyle cesetler günümüze kadar iyi korundu. Bu keşif, antik Pers dönemi hakkında benzersiz bilgiler sunuyor.

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İran'daki bir tuz madeninde keşfedilen ve "Tuz Adamları" olarak bilinen mumyalar, arkeolojik açıdan büyük öneme sahiptir. En eskisi 10 bin yıldan fazla olan bu mumyalar, o dönemin doğal yolları ile korunmuş halde bulundu.

1993'te ilk mumyanın bulunmasından bu yana, toplamda 6 bütün mumya ve çeşitli vücut parçaları keşfedildi. Tuzun nem çekici özelliği ve oksijensiz ortam, cesetlerin olağanüstü iyi korunarak günümüze kadar gelmesini sağladı.

EN ETKİLEYİCİ ÖRNEK 16 YAŞINDAKİ DÖRDÜNCÜ TUZ ADAM

Mumyaların çoğunun maden çökmelerinde öldüğü düşünülüyor. Bazılarının kolları hala yukarı kalkık halde, ölüm anındaki pozisyonlarıyla korunmuş durumda. En etkileyici örnek, 16 yaşında bir madenciye ait olan dördüncü "tuz adam". Mağara çökmesiyle ezilmiş halde bulundu.

Araştırmacılar, mumyaların saç, sakal, giysi ve hatta iç organlarını inceleyebildiler. Bu sayede, eski İranlıların yaşam tarzları hakkında değerli bilgiler elde edildi. Örneğin, bir mumyada bulunan tenya yumurtaları, o dönemde çiğ veya az pişmiş et tüketildiğini gösteriyor.

Mumyalarla birlikte çeşitli eşyalar da bulundu: demir bıçaklar, yünlü giysiler, gümüş iğne, deri ip ve çömlek parçaları gibi.

Şu anda 4 mumya, İran'daki müzelerde sergileniyor. Zanjan Arkeoloji Müzesi 3 erkek ve 1 kadın mumyaya ev sahipliği yaparken, ilk bulunan mumyanın başı ve ayağı Tahran'daki İran Ulusal Müzesi'nde görülebilir.

Bu eşsiz keşif, antik Pers döneminin yaşam ve ölüm koşullarına ışık tutuyor ve dünya çapında bilinen tek tuz mumyaları olma özelliğini taşıyor.