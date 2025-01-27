120 gün su altında yaşadı! Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na adını yazdırdı

27 Ocak 2025 09:45 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:35

Alman mühendis, 120 gün su altında yaşayarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Rudiger Koch, su altında en uzun süre kalan kişi olmayı başardı.

59 yaşındaki Alman mühendis Rudiger Koch, 3 ayını su altında geçirdi. Panama açıklarındaki bir kapsülde basınç kaybı olmayan, denizdeki evinde 120 gün kalan Koch, su altında en uzun süre kalan kişi oldu. Koch, dünya rekorunu kırdı, Guinness Dünya Rekorları hakemi Susana Reyes onayladı.

''ÇOK KEYİF ALDIM''

2023 yılında 100 gününü su altında geçiren Amerikalı Joseph Dituri'nin rekorunu Rudiger Koch kırdı. Koch, su yüzeyine çıkmasının ardından yaptığı açıklamada "Harika bir maceraydı ve şimdi bitti" diyerek şunları söyledi:

''Aslında neredeyse bir pişmanlık duygusu var. Burada geçirdiğim vakitten çok keyif aldım.''

Panama'nın kuzey kıyısından tekneyle 15 dakikalık mesafede bulunan kapsül, yüzeyin 11 metre altında yer aldı. 30 metrekarelik kapsül, dar bir spiral merdiven içeren bir tüple yüzeydeki başka bir odaya bağlandı. Bu şekilde yiyecek transferi yapılabildi, ziyaretçiler ve doktorlar yanına girebildi.

4 KAMERAYLA TAKİP EDİLDİ

Kapsülün içinde yatak, tuvalet, televizyon, bilgisayar, internet ve hatta egzersiz bisikleti bile olmasına karşın duş yoktu. Jules Verne'in Denizler Altında Yirmi Bin Fersah kitabındaki Kaptan Nemo'nun hayranı olan Koch, bilimkurgu klasiğinin bir kopyasını da yatağının başucunda tutuyordu.

Alman mühendis, su altındaki kapsülde geçirdiği süre boyunca 4 kamera tarafından takip edildi. Böylece hem yüzeye çıkmadığından emin olundu hem de ruh sağlığı gözlemlendi.

Reyes, "120 gün boyunca onu 7/24 izleyen ve yüzeye çıkmadığını doğrulayan tanıklara ihtiyacımız vardı" diyor.

Hakem, Koch'un başarısının "şüphesiz en aşırı rekorlardan biri" olduğunu ve "büyük bir çaba" gerektirdiğini söyledi.

''GERÇEK BİR DUŞ ALMAK İSTİYORUM''

Koch daha önce yaptığı açıklamada karaya ayak bastıktan sonra ilk yapacağı şeyin "gerçek bir duş almak" olduğunu söylemişti.

Havacılık ve uzay mühendisi aralıkta AFP'ye konuştuğunda rekor kırmanın ötesinde, insan yaşamına dair fikirleri değiştirmeyi umduğunu dile getirmişti.

"Okyanusa açılmak tür olarak yapmamız gereken bir şey" diyen Koch şunları söylemişti:

''Burada yapmaya çalıştığımız şey, denizlerin aslında insanların yayılmasına uygun bir ortam olduğunu kanıtlamak.''