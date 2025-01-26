Dünyanın en eski dillerinden biriyle yazıldı, başına ödül kondu! Okuyabilen zengin olacak

26 Ocak 2025 15:20 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:43

Hindistan'da dünyanın en eski dillerinden Tamil diliyle yazılmış olan yazıtların sırrı 100 senedir çözülemedi. Tamil Nadu Eyalet Başkanı Stalin, Indus Vadisi Uygarlığı'nın gizemli yazıtlarını çözebilene 1 milyon dolar yani 35.5 milyon TL ödül verileceğini söyledi.

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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Indus Vadisi Uygarlığı'nda bulunan gizemli yazıtların sırrı 100 yıldır çözülemedi. Geçtiğimiz günlerde Sir John Marshall tarafından keşfinin 100. yıldönümü etkinliğine katılan Tamil Nadu Başbakanı Stalin, bu yazıtların başına ödül koydu.

YAZIYI OKUYANA 35.5 MİLYON TL

Stalin açıklamasında, yazıtların üzerindeki yazıyı çözene 1 milyon dolar yani 35.5 milyon TL verileceğini söyledi:

"Bir zamanlar büyük bir medeniyet olan Indus Vadisi'nin yazıtlarını hala çözemedik. 100 yıl geçmesine rağmen bu gizemini koruyor. Dünyanın dört bir yanındaki arkeologlar, Tamil bilgisayar uzmanları ve dilbilimciler bu yazıtları çözmek için çaba gösteriyor. Bu araştırmaları teşvik etmek için hükümet olarak 1 milyon dolar ödül vereceğiz.''

10 MİLYONLUK HİBE SÖZÜ

Eyalet Başkanı Stalin'in duyurusu bununla da sınırlı kalmadı. ünlü arkeolog ve epigrafist Iravatham Mahadevan'ın adını taşıyan bir kürsü kurulması için 270.000 dolar yani neredeyse 10 milyon TL hibe edeceklerini de açıkladı. The Logicalin India'nin haberine göre bu kürsü, Tamil Nadu Arkeoloji Departmanı ve Chennai'deki Roja Muthiah Kütüphanesi bünyesindeki Indus Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülecek çalışmalara destek olacak.

Stalin, Tamil kültürünün kadim geçmişini ortaya çıkarmak için çalışan nümismat (madeni para uzmanı) ve epigrafistleri (yazıt bilimcileri) onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla iki ödül daha vereceklerini söyledi.