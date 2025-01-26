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Covid-19'un çıkış noktasını CIA açıkladı! Milyonları eve kapatan koronavirüsün kaynağı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Ocak 2025 10:31 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 10:44
Covid-19&#039;un çıkış noktasını CIA açıkladı! Milyonları eve kapatan koronavirüsün kaynağı

Seneler sonra ABD'nin dış istihbarat servisi CIA'den Covid-19'un çıkış noktasına ilişkin açıklama geldi. CIA, koronavirüsün çıkış noktasının Çin'in Wuhan şehrindeki bir laboratuvar kazası olduğunu belirtti.

Milyonlarca insanın eve kapanmasına neden olan Covid-19virüsü hakkında seneler sonra CIA'den bir açıklama geldi. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Covid-19 virüsünün nasıl ortaya çıktığına ilişkin açıklamasında, "muhtemel kaynağının" Çin'in Wuhan​ kentindeki bir laboratuvar kazası olduğunu belirtti. 

Covid-19'un çıkış noktasını CIA açıkladı! Milyonları eve kapatan koronavirüsün kaynağı - 1. Resim

Açıklamada, Covid-19 salgınının kaynağının doğal sebeplere nazaran, "araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, varılan bu sonucun hala "düşük bir ihtimal" olduğu, bu değerlendirmeyi değiştirebilecek "herhangi bir mevcut güvenilir yeni istihbarat raporunun veya açık kaynaklı bilginin" değerlendirmeye devam edileceği vurgulandı.

''LABORATUVAR SIZINTISI EN MAKUL AÇIKLAMA''

CIA, daha önce de virüsün bir hayvandan mı insana geçtiğini yoksa bir laboratuvar kazasından mı kaynaklandığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları bilgisini paylaşmıştı.

Covid-19'un çıkış noktasını CIA açıkladı! Milyonları eve kapatan koronavirüsün kaynağı - 2. Resim

ABD Senatosu tarafından hafta başında onaylanan yeni CIA Direktörü John Ratcliffe, uzun zamandır Covid-19 salgınıyla ilgili olarak laboratuvar sızıntısı teorisinin en makul açıklama olduğu görüşünü dile getiriyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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