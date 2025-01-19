Artık Türkiye'nin çok yakınında! Maymun çiçeği virüsü dünyaya yayılıyor

19 Ocak 2025 09:55 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 10:10

Afrika'yı kasıp kavuran M çiçeği virüsü (mpox, maymun çiçeği) Azerbaycan'da tespit edildi. Mpox virüslü hastanın yurt dışı geçmişi olduğu belirtildi.

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Afrika'da başlayıp Avrupa'ya yayılan maymun çiçeği virüsü (mpox, M çiçeği virüsü) dünyaya yayıldı. Azerbaycan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABIB), hastanın 2-11 Ocak tarihleri ​​arasında turistik gezi amacıyla yurt dışına giden 22 yaşındaki bir Azerbaycan vatandaşı olduğunu bildirdi.

Hastanın izole edildiği ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

DSÖ AFRİKA'DA ACİL DURUM İLAN ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un 14 Ağustos'ta topladığı DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.

Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HAYVANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

MPOX BELİRTİLERİ

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Öte yandan DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.