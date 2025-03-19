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 | Berrak Arican

13 yaşında aniden hayatını kaybetti! Bir organının eksik olduğu adli tıp raporunda ortaya çıktı

İngiltere'nin Doğu Midlands bölgesinde bulunan Nottinghamshire'ın Toton şehrinde yaşayan 13 yaşındaki Riley MacDonald, zatürreye yakalanmasının ardından kısa sürede hayatını kaybetti. Riley'in ölümünün ardından doğumundan bu yana bir organının eksik olduğu ortaya çıktı.

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13 yaşında aniden hayatını kaybetti! Bir organının eksik olduğu adli tıp raporunda ortaya çıktı
KAYNAK:
The Sun
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 16:56

Henüz 13 yaşındaki Riley MacDonald, her zaman olduğu gibi enerjik bir şekilde okula gitmek için uyandı fakat okula gidemeden rahatsızlandı. Annesi Sally, grip benzeri semptomları olduğunu, günün çoğunu uyuyarak geçirdiğini söyledi.

DALAKSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Riley'in çok üşüdüğünü, cildinde lekeler olduğunu söyleyen anne Sally, hastaneye götürürken çocuğunun bayıldığını ve nefes almayı bıraktığını söyledi. Hava ambulansıyla acil olarak hastaneye yetiştirilen Riley hayata tutunamadı. Riley'e yapılan otopsinin ardından aslında dalağının olmadığı tespit edildi. Organ kontrolü taramasının doğum öncesi yapılmış olması gerektiğini söyleyen Sally, "Eğer ömür boyu tedavi görebileceğini bilseydik, antibiyotik kullanıyor olurdu ve her yıl zatürre aşısı olurdu" dedi.

20 HAFTALIK TARAMADA TESPİT EDİLEMİYOR

Nottingham Üniversitesi Hastaneleri (NUH) doktorları, koroner için hazırladıkları raporda, Riley'nin bakımında görevli ultrason uzmanlarının ulusal kılavuza göre doğum öncesi taramalarda dalağı kontrol etmediğini söyledi.

Ultrason klinik uzmanı Dr. Catherine Sampson, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dalak, FASP tarafından önerilen 20 haftalık tarama taramasının bir parçası olan bir organ değildir. 20 haftalık taramada kolayca tanımlanabilen bir organ değildir ve NUH'daki ultrason uzmanları, ultrason taramalarında fetal dalağı görselleştirmek veya tanımlamak üzere eğitilmemiştir. Dalağın mevcut olup olmadığını söyleyemem, çünkü bu benim uygulama alanımın dışında ve dolayısıyla NHS obstetrik tarama taramalarını gerçekleştirmek üzere eğitilmiş bir ultrasonografçı olarak uzmanlık alanım dışında."

13 yaşındaki çocuğunu kaybeden Sally ise oğlunun ölümünün önlenebilir olduğunu, taramanın sadece 5 dakika sürdüğünü, bu konuda farkındalık istediğini söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dalak olmadan yaşanır mı?
Dalağınız olmadan da yaşayabilirsiniz, ancak dalaksız kişilerde, özellikle çocukluk çağında, bazı bakteriyel enfeksiyonlara yakalanma riski daha yüksektir ve bunları önlemek için ekstra önlemler alınması gerekir.
ETİKETLER
#hastane
#ölüm
#sağlık
#tıp
#Doğum Öncesi Taramalar
#Dalak Eksikliği
#Organ Kontrolü
#Dünya
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