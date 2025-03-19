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 | Berkay Alptekin

Henüz 13 yaşında! Açık artırmada 63 milyon TL'lik plaka aldı

Dubai'de düzenlenen "En asil plaka" açık artırmasında üzerinde 'DD5' yazan bir plaka, 35 milyon dirheme (yaklaşık 350 milyon TL) yeni sahibini buldu. Açık artırmada en dikkat çeken şey ise 13 yaşındaki bir çocuğun 6.3 milyon dirheme (yaklaşık 63 milyon TL) plaka sahibi olması oldu.

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Henüz 13 yaşında! Açık artırmada 63 milyon TL'lik plaka aldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 10:07

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yer alan Dubai'de düzenlenen "En asil plaka" açık artırmasında 'DD5' yazan bir plaka, 35 milyon dirheme (yaklaşık 350 milyon TL) yeni sahibini buldu.

Burj Khalifa'daki Armani Dubai Otel'de düzenlenen etkinlikte 15 milyon dirhem başlangıç fiyatıyla satışa çıkan plaka için 20'den fazla kişi kıyasıya yarıştı.

Sonunda, Binghatti Holding Başkanı Muhammad BinGhatti, 35 milyon dirheme (yaklaşık 350 milyon TL) alışı gerçekleştirdi.

Açık artırmada en dikkat çeken isimlerden biri ise 13 yaşındaki Abdulkader Walid Asaad oldu. Genç katılımcı, DD5 plakasını alamasa da DD24 plakasını 6.3 milyon dirheme (yaklaşık 63 milyon TL) satın alarak gecenin kazananlarından oldu.

TOPLANAN PARA FONA AKTARILACAK

Her yıl Ramazan ayında düzenlenen açık artırmadan elde edilen gelir, Muhammed bin Raşid El Maktum Küresel Girişimleri (MBRGI) fonuna aktarılacak. Fon, dar gelirli bireyler için sağlık ve tedavi hizmetleri sunmak amacıyla kullanılacak.

Bu yılki etkinlikte toplam 83 milyon 677 bin dirhem (yaklaşık 836 milyon TL) toplandı. Dubai Emiri ve BAE Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum tarafından başlatılan "Baba Vakfı" kampanyasına destek olan katılımcılar, bağışlarıyla babalarına onur kazandırmayı, toplumsal dayanışmayı ve merhameti teşvik etmeyi amaçladı.

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