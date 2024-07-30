2. Dünya Savaşı'nda batan gemiden ürküten detay: İngiltere için tsunami riski! Patlama tetiklenebilir

30 Temmuz 2024 10:03 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:23

İkinci Dünya Savaşı sırsında Londra'nın ortasında İngiltere’de Thames nehrinde 1.400 ton patlayıcılı bir gemi batmıştı. Ağustos 1944’te batan SS Richard Montgomery isimli gemi, sürüklenerek şehirden bir buçuk mil uzaklıkta, yaklaşık 15 metre derinlikte karaya oturdu. 2. Seviye patlayıcıyla dolu 'kıyamet günü enkazı' olarak isimlendirilen gemi olayında yeni araştırmalar gün yüzüne çıktı.

BİR BÖLÜMÜ ÇÖKÜYOR

Geminin direkleri hala su seviyesinin üzerinde duruyor ve enkazın üzerine çöküp bir patlamayı tetiklememeleri için direklerin kaldırılması planlanıyor. Ancak şimdi yapılan yeni bir inceleme, geminin gövdesinde son incelemeden bu yana geçen bir yıl içinde gözlemlenen, endişe verici çürüme belirtilerini ortaya çıkardı.

Yeni raporda üçüncü ambarın yakınındaki güverte boşluğunun iskele tarafında çökmeye başladığı görüldü.

İNGİLTERE'DE PATLAMA RİSKİ

Dipte iki yarı halinde duran enkazın ön kısmının tamamı 10 ila 15 cm'lik bir eğim artışına sahip görünüyor. Rapora göre, doğuya doğru artan bu eğim, enkazın destekleyici tortu aşındıkça altının oyulması konusunda potansiyel bir endişe oluşturuyor.

Araştırmada ayrıca ikinci kargo ambarındaki bir çatlağın bir yıl içinde 5 cm daha genişlediği ve 37 cm daha uzadığı görüldü. Araştırmacılar, bu durumun enkazın ön kısmının ikiye ayrıldığı görüntüsü verdiğini ve üstteki güvertenin bir yıl içinde 20 cm'ye kadar çökmesine neden olduğunu kaydetti.

TSUNAMİ ENDİŞESİ

İngilizler şimdi, deniz kıyısından biraz ileride batmış olan enkazdaki patlayıcıların tetiklenmesi halinde, dev bir tsunaminin oluşmasından endişe ediyor.

ŞEHRİ SU ALTINDA BIRAKABİLİR

Thames nehri boyunca ilerleyecek dalgaların, Londra'nın iç bölgelerine kadar ulaşıp şehri su altında bırakması riski bulunuyor.