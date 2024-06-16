2 gardiyanı rehin almışlardı! Rus polisi DEAŞ'lı 6 teröristi öldürdü

16 Haziran 2024 15:28 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 15:42

Rusya'da 1 rehine krizi yaşandı. Rostov Bölgesi'nde DEAŞ bağlantılı 6 mahkum duruşma öncesinde 2 gardiyanı rehin aldı. Daha sonrasında Rus yetkililerle iletişime geçen teröristler, salıverilmelerini ve kendilerine bir araç tahsis edilmesini talep etti.

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ellerinde cop ve yangın söndürme baltası olan zanlılarla pazarlık sırasında zırhlı operasyon ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Uzun süren müzakerelerin ardından gözaltı merkezine operasyon düzenleyen Rus polisi, 6 kişiyi öldürerek etkisiz hale getirdi.

REHİNELER KURTARILDI

Rusya Federal Ceza Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, “Rostov Bölgesi'ndeki gözaltı merkezinde rehinelerin özgürlüğüne kavuşturulmasına yönelik özel operasyon sırasında suçlular öldürüldü, Rehin alınan çalışanlar ise kurtarıldı” denildi.

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken olayla ilgili ayrı bir ceza davası açıldı. Etkisiz hale getirilen zanlıların geçtiğimiz yıl Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde terör saldırısı hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığı ve 18'er yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.