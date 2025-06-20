2 ülkeden İsrail'e askeri destek! 14 uçak dolusu yardım yolladılar

İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa müttefikleri ABD ve Almanya'dan destek geldi. İki ülke, İsrail ordusuna 14 kargo uçağıyla askeri yardım gönderdi.

YARDIM UÇAKLARI İSRAİL'E ULAŞTI

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'la devam eden askeri gerilimin ortasında, ABD ve Almanya'dan orduyu desteklemek için ekipman ve malzeme yüklü 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uçakların, İsrail'in, 13 Haziran'da İran'a saldırılarının başlamasından bu yana kullandığı hava ve deniz köprülerinin bir parçası olarak ülkeye ulaştığı kaydedildi.

OPERASYON HAZIRLIĞINA DESTEK

Sevkiyatın, ordunun "operasyonel hazırlığını" desteklemeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, bunun, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana İsrail'e ulaşan 800'den fazla askeri kargo uçağının devamı olduğu ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, ekipmanın niteliğine ilişkin bir bilgi vermezken, Washington ve Berlin'den ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ALMANYA'DAN İSRAİL'E SİLAH İHRACATINA ONAY

Öte yandan Almanya’da yeni hükümet, görev süresinin ilk 5 haftasında İsrail'e yaklaşık 4 milyon avroluk silah ihracatını onayladı.

Sol Partinin soru önergesine cevap veren Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, hükümetin Alman üreticilerin, Gazze'de soykırım suçu işlemekle suçlanan İsrail'e 7 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde 3 milyon 986 bin avro değerinde silah tedarik etmesine izin verdiğini bildirdi.

Almanya'nın Tel Aviv’e silah ve askeri malzeme satışı, 2024'te 161,1 milyon avro olmuştu.