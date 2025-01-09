2025 yılının ilk ölümcül fil saldırısı! Tayland'daki bakım merkezinde bakıcıya dava açıldı

09 Ocak 2025 13:18 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 13:32

2025 yılının ilk ölümcül fil saldırısı Tayland'da meydana geldi. 22 yaşındaki Blanca Ojanguren Garcia, erkek arkadaşı ve bir grup insanla beraber fili yıkarken saldırıya uğradı. Genç kız hayatını kaybetti, filin bakıcısına ise dava açıldı.

22 yaşındaki Blanca Ojanguren Garcia, erkek arkadaşıyla beraber Tayland​'ın Yao Yai Adası'ndaki bir fil bakım merkezine gittiler. Bir grup insanla beraber 50 yaşındaki bir fili yıkayan ikiliden Blanca bir anda filin saldırısına uğradı. Fil, genç kıza hem hortumuyla vurdu hem de boynuzlarını geçirdi.

2025'İN İLK ÖLÜMCÜL FİL SALDIRISI

İspanya'daki Navarra Üniversitesi'nde hukuk ve uluslararası ilişkiler öğrencisi olan Blanca, yerel polisin açıklamasına göre, kaldırıldığı yerel hastanede hayatını kaybetti. Raporda Blanca'nın fil tarafından boynuzlandığı bilgisine yer verildi fakat İspanyol haber ajansı EFE, durumun böyle olmadığını öne sürdü. El Pais'e göre geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen saldırı, 2025'in ilk ölümcül fil saldırısı oldu.

Bakım merkezi, acı olayın ardından halka kapılarını kapattı, yeni bir açılış tarihi ise bildirmedi.

FİLİN BAKICISINA DAVA

Uzmanlar, filin turistlerle etkileşime girmesi nedeniyle stres yaşamış olabileceğini söyledi. Filin bakıcısına ise 'ölüme neden olan ihmalkarlık' suçuyla dava açıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İnsanların fillere dokunmasına, onları beslemesine, yıkamasına veya onlarla herhangi bir şekilde yakın etkileşime girmesine izin veren herhangi bir 'koruma alanı', filler için bir sığınak yeri değildir ve turistler ile hayvanların hayatlarını kritik tehlikeye atar.''