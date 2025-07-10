24 yaşındaki genç çocuk havuzunda boğularak hayatını kaybetti!

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Roan Bloore, yeğenleri için olan çocuk havuzunu boşaltırken bir anda fenalaştı ve suyun içine düştü. 10 dakika boyunca ailesi tarafından fark edilmeyen Roan bu sırada beyin fonksiyonlarının oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybetti.

KALBİ 2 KEZ DURDU

Sağlık ekipleri, olay yerine geldiğinde kalp masajı yaptı ve kalbi çalıştırmayı başardı. Fakat hastanede Roan'ın bir kez daha kalbi durdu. Doktorlar yeniden çalıştırmayı başarsalar da beynin uzun süre oksijensiz kalması organ yetmezliğine neden oldu.

Roan'ın genç yaşta talihsiz ölümü, ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu. The Sun'ın haberine göre baba Michael, "Parçalandım, bebeklerimden biri gitti. Dört çocuğum vardı, şimdi üç çocuğum var. Uyanamadığım bir kabus gibi'' diyerek hüznünü dile getirdi.

Roan'ın cankurtaran ağabeyinin de sağlık görevlilerinin kalp masajı yapmasına yardımcı olduğu belirtildi.