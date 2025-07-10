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 | Berrak Arıcan

24 yaşındaki genç çocuk havuzunda boğularak hayatını kaybetti!

İngiltere'nin South Yorkshire bölgesinde 24 yaşındaki Roan Bloore, çocuk havuzunu boşaltırken fenalaştı ve bayıldı. Genç, 23 cm derinliğindeki suda boğularak hayatını kaybetti.

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24 yaşındaki genç çocuk havuzunda boğularak hayatını kaybetti!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 15:53

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Roan Bloore, yeğenleri için olan çocuk havuzunu boşaltırken bir anda fenalaştı ve suyun içine düştü. 10 dakika boyunca tarafından fark edilmeyen Roan bu sırada beyin fonksiyonlarının oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybetti.

24 yaşındaki genç çocuk havuzunda boğularak hayatını kaybetti!

KALBİ 2 KEZ DURDU

Sağlık ekipleri, olay yerine geldiğinde kalp masajı yaptı ve kalbi çalıştırmayı başardı. Fakat hastanede Roan'ın bir kez daha kalbi durdu. Doktorlar yeniden çalıştırmayı başarsalar da beynin uzun süre oksijensiz kalması organ yetmezliğine neden oldu.

24 yaşındaki genç çocuk havuzunda boğularak hayatını kaybetti!

Roan'ın genç yaşta talihsiz ölümü, ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu. The Sun'ın haberine göre baba Michael, "Parçalandım, bebeklerimden biri gitti. Dört çocuğum vardı, şimdi üç çocuğum var. Uyanamadığım bir kabus gibi'' diyerek hüznünü dile getirdi.

Roan'ın cankurtaran ağabeyinin de sağlık görevlilerinin kalp masajı yapmasına yardımcı olduğu belirtildi.

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#ölüm
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#Trajedi
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#Dünya
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