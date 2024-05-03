25 milyonluk gitar! Babasının evinde buldu, hayatı değişti

03 May 2024 12:02 - Güncelleme : 03 May 2024 12:06

Ailesine 'odamda canavar var' dedi! Gerçek şoke etti

Ailesine 'odamda canavar var' dedi! Gerçek şoke etti

İngiltere kırsalındaki gizli bir adreste 12 telli gitar, 50 yılı aşkın bir süredir çatı katında kullanılmadan duruyordu. Sahibi gitarı kaybettiğini düşünmüştü. Ancak oğlu evden taşınırken buldu.

Gitar üzerinde uzmanlar tarafından bir araştırma yapıldı ve gitarın bir zamanlar John Lennon tarafından çalındığı ortaya çıktı. Bu nedenle açık artırmada uçuk bir fiyata satılabileceğini ortaya koydu.

Müzik efsanesi ve The Beatles arkadaşı George Harrison, grubun Help! ve Rubber Soul albümlerinin kayıtlarında bu gitarı kullanmışlardı.

Lennon bu enstrümanı The Beatles'ın çok sevilen parçası Norwegian Wood'un ritim gitar partisyonunu çalmak için de kullanmıştı.

"PİCASSO'YU BULMAK GİBİ BİR ŞEY"

Müzayedeci Darren Julien şunları söyledi:

"Bu olağanüstü enstrümanı bulmak, kayıp bir Rembrandt ya da Picasso'yu bulmak gibi bir şey. Tavan arasında 50 yıldan uzun bir süre korunmuş olmasına rağmen hala bir rüya gibi görünüyor ve çalıyor. Bu uyuyan güzelliği uyandırmak kutsal bir onurdur."

Lennon gitarı 1960'ların pop yıldızı Gordon Waller'a vermiş, o da şimdiki sahibine hediye etmişti. Her gitarın, tıpkı bir insanın parmak izi gibi kendine özgü bir "ağaç damarı" vardır ve tavan arasındaki enstrümanın ağaç damarı Lennon'ın eski gitarıyla eşleşiyordu.

"50 YILDIR HİÇ BOZULMAMIŞ"

Julien The Guardian'a şunları söyledi:

"Ahşap damarları John ve George'un çaldığı gitarla mükemmel bir uyum sağlamakla kalmıyor. Fotoğrafla birebir eşleştirilebilen manyetik de öyle. Gitar yaklaşık 50 yıldır hiç bozulmamış. John ve George'un gitarı çaldıkları zamanki haliyle aynı durumda."

Gitar 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde New York'taki Hard Rock Cafe'de açık artırmaya çıkarılacak.

Müzayedeci Julien, gitarın 800.000 dolar (25 milyon 800 bin TL) olan rehber fiyatını aşmasını beklediğini söyledi.