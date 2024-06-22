26 katlı binada yangın felaketi! Onlarca itfaiyeci seferber oldu
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 16:42 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 16:43
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 26 katlı bir binanın dış cephesi alev aldı. Binadaki 8 kişi acil olarak tahliye edildi. Korkunç yangının görüntüleri ortaya çıktı.
Kazakistan'ın başkenti Astana’da bulunan 26 katlı bir binanın dış cephesi alev aldı. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binadan 1'i çocuk 8 kişi tahliye edildi.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.
70'ten fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı