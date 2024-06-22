26 katlı binada yangın felaketi! Onlarca itfaiyeci seferber oldu

22 Haziran 2024 16:42 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 16:43

Kazakistan'ın başkenti Astana’da bulunan 26 katlı bir binanın dış cephesi alev aldı. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binadan 1'i çocuk 8 kişi tahliye edildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

70'ten fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.