Tgrt Haber
Haberler>Dünya>26 katlı binada yangın felaketi! Onlarca itfaiyeci seferber oldu

26 katlı binada yangın felaketi! Onlarca itfaiyeci seferber oldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 16:42 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 16:43

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 26 katlı bir binanın dış cephesi alev aldı. Binadaki 8 kişi acil olarak tahliye edildi. Korkunç yangının görüntüleri ortaya çıktı.

Kazakistan'ın başkenti Astana’da bulunan 26 katlı bir binanın dış cephesi alev aldı. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binadan 1'i çocuk 8 kişi tahliye edildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

26 katlı binada yangın felaketi! Onlarca itfaiyeci seferber oldu - 1. Resim

70'ten fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...