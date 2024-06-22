Korkunç fil saldırısı: Araçtan çıkarıp ezerek öldürdü

22 Haziran 2024 10:16 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 10:24

Afrika'nın güneyinde bulunan Zambiya ülkesinde, bu yıl fil saldırısında iki turist öldü. Yetkililer, hayatını kaybeden turistin ABD'li, 64 yaşındaki Juliana Gle Tourneau olduğunu açıkladı.

Fil, sürüsüyle beraber ilerlerken kendilerini izleyen araca doğru saldırdı. Saldırı esnasında Tourneau'yu yakalayan fil, araçtan çıkardı ve ABD'li turisti ezerek öldürdü.

Tourneau, Zambiya’da bu yıl fil saldırısında hayatını kaybeden ikinci ABD’li turist.

MART AYINDA DA FİL SALDIRISINDA BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Mart ayında Zambiya’nın milli parkında bir fil, turistleri taşıyan bir kamyona saldırmıştı. Kamyondaki bir turist ölürken beşi de yaralanmıştı.

Zambiyalı yetkililer, turistleri ülke çapında yaban hayatını gözlemlerken son derece dikkatli olmaya çağırdı.